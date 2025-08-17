Спроба уникнути конфлікту: чому Зеленський бере з собою у Вашингтон європейських лідерів
- Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з Дональдом Трампом разом з групою європейських лідерів.
- Серед учасників зустрічі: Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Джоржа Мелоні, Александр Стубб, Емманюель Макрон та Марк Рютте.
- Присутність європейських лідерів покликана забезпечити ділову атмосферу та уникнути повторення конфлікту.
У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні до зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського долучиться група європейських лідерів. Їхня присутність у ролі посередників може допомогти уникнути повторення конфлікту в Овальному кабінеті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Чого чекати від зустрічі у Вашингтоні?
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що візьме участь у розмові "на прохання президента Зеленського".
До зустрічі в Білому домі також мають приєднатися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб.
За словами журналістів, запрошення групи європейських лідерів може бути спробою Зеленського уникнути повторення сварки в Овальному кабінеті з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у лютому. Тоді катастрофічна зустріч завершилася тим, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
Як повідомляє кореспондентка Sky News у США Марта Кельнер, на Зеленського чекає значно стриманіший прийом, ніж той, що влаштували Путіну: без червоної доріжки та гучних оплесків.
Атмосфера, ймовірно, буде більш діловою, адже на боці Зеленського будуть європейські лідери, зокрема Стубб, і їхня участь як посередників може допомогти уникнути повторення конфлікту в Овальному кабінеті.
Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом політики обміняються думками щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України.
За його словами, також може підійматися питання збереження санкційного тиску на Росію.