Белый дом давил на Британию, чтобы раскритиковать Зеленского после ссоры с Трампом, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что после спора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме США давили на него, ожидая критических заявлений в адрес президента Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Отмечается, что после усилий Великобритании президенты Украины и США возобновили контакт.

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Белый дом давил на Великобританию

Кир Стармер объяснил, что во время встречи в Овальном кабинете правильным было бы решение не поддаваться на провокации со стороны Трампа.

В тот день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критично с, знаете, красочными прилагательными, чтобы описать то, как чувствуют себя другие,

– вспоминает премьер-министр Великобритании.

В то же время сам политик тогда считал, что лучше "взять трубку и поговорить с обеими сторонами", чтобы попытаться вернуть их к пониманию друг друга.

По словам Стармера, британское правительство выступало в роли медиатора между США и Украиной, чтобы улучшить отношения после встречи в Белом доме. В частности советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл провел встречу с Владимиром Зеленским, во время которой убедил того согласиться на инициативу о прекращении огня от США.

К слову, недавно спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что он пытался подготовить Владимира Зеленского к встрече с Дональдом Трампом. По словам политика, в Овальном кабинете тот допустил ошибку, решив "играть на публику".