Келлог рассказал, как Зеленский и Трамп смогли провести "взвешенную и сбалансированную" телефонный разговор после инцидента в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью ABC News.

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Что Кэллог думает о перепалке в Овальном кабинете

Его спросили, как после их публичного спора Трамп и Зеленский смогли провести конструктивный телефонный разговор.

По словам спецпредставителя, во время визита в Белый дом Зеленский осознал, что имеет дело с другим типом политика и лидера. Перед встречей в Овальном кабинете Келлог предупреждал украинского президента о возможных ошибках в общении с Трампом.

В то утро в отеле Hay Adams я был вместе с 13 другими сенаторами. Мы сказали (Зеленскому, – 24 Канал.): "Ладно, мы расскажем вам, как это выглядит, когда вы заходите в Овальный кабинет, чтобы вы не были удивлены этим и поняли, что президент Трамп значительно отличается от Джо Байдена",

– рассказал Келлог.

Сначала встреча проходила спокойно, однако, когда в комнату вошли журналисты, ситуация изменилась. По мнению спецпредставителя, Зеленский начал вести себя иначе, пытаясь играть на публику.

"И я подумал: "О, он выбрал ложный путь в разговоре с президентом Трампом", – добавил он.

В то же время Келлог считает, что именно эта ситуация заставила Зеленского переосмыслить формат взаимодействия с американским лидером, который существенно отличается от его предшественника – Джо Байдена.

Также он отметил, что инициатором недавнего телефонного разговора был именно Зеленский, а Трамп лишь "великодушно" согласился на него.

Напомним, Келлог отметил, что после провальных переговоров Зеленский осознал разницу между Трампом и Байденом, что улучшило их дальнейшие контакты. Он вспомнил, как давал советы украинскому президенту перед встречей с Трампом.

Зеленскому советовали "не играть на аудиторию". "Мы предостерегали его в то утро: не иди туда", – рассказал генерал.