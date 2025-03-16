Член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире 24 Канала отметил, что после встречи американской и украинской делегаций в Джидде, они в США ждали информацию об условиях, на которых Украина согласилась на 30 – дневное перемирие. Люди, близкие к окружению Дональда Трампа, сообщили, что за закрытыми дверями прозвучало, что Украину не оставят без поддержки.

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"Мы вас не бросим, помощь будет. Дайте нам возможность проверить Владимира Путина – как он отреагирует. Трамп хочет это увидеть, поэтому украинская и сторона согласилась", – рассказал Борис Пинкус.

Трамп изменил риторику

Пинкус добавил, что Дональд Трамп в прессе выразил положительную позицию относительно возобновления переговоров с Украиной. Вероятно, соглашение о полезных ископаемых вскоре подпишут. Журналист спросил Трампа о возможной встрече с Зеленским. Трамп ответил: "Безусловно! Я готов встретиться с ним в Белом доме".

"Поэтому сейчас мы ждем официального приглашения. Я думаю, что оно будет адресовано Зеленскому. Он приедет, и, наконец, будет подписано соглашение. Я предполагаю, что Владимир Зеленский также предложит украинский уран вместо российского", – отметил Борис Пинкус.

Он отметил, что сейчас 20% потребностей США в ядерном сырье покрывается импортом из России, а значит, речь идет о миллиардах долларов.

Украина вполне может заменить Россию и "перекрыть кислород" Путину. Это станет частью пакета соглашений по редкоземельным металлам. И это было бы замечательно,

– подчеркнул Пинкус.

Он добавил, что ни одна американская компания не будет работать в Украине, если там не будет безопасности. Дональд Трамп, отвечая на вопрос Зеленского относительно гарантий безопасности, отметил, что безопасность является очевидной предпосылкой, если американские компании ведут деятельность в Украине.

Он пояснил, что американские инвесторы не вкладывают средства, не завозят оборудование, технологии, специалистов в страну, пока не выполнены два условия. Наличие законодательной базы, которая гарантирует защиту каждого инвестированного доллара и физическая безопасность, которой сейчас Украине не хватает.

"Трамп не говорит об этом открыто, но имеет это в виду. Многое он не озвучивает, потому что сейчас играет роль посредника. Это нас возмущает. Я не считаю, что лидер демократического мира должен быть просто переговорщиком. В этой ситуации он должен стать большим другом Украины, гарантом ее безопасности. Именно таким мы хотим его видеть. Но он выбрал роль посредника, – сказал Пинкус.

Украина имеет двухпартийную поддержку

Он отметил, что главной целью Трампа является обеспечение мира, а уже потом – достижение справедливости. Под справедливостью он понимает возвращение Украины к границам 1991 года с соблюдением Конституции и международным признанием.

Он хочет достичь этого малой кровью. Но, по нашему мнению, он ошибается. Если он и дальше будет доверять Путину, войны не избежать,

– сказал Пинкус.

Он отметил, что достаточно взглянуть на историю войн в Европе и мире: ни один мир, заключенный на несправедливых условиях, не был долговечным.

Пинкус подчеркнул, что сейчас, когда ядерная держава нагло нарушает права соседней страны и совершает геноцид против ее народа, уничтожая язык и культуру, мира в том виде, как его представляет Трамп, быть не может.

Однако я остаюсь оптимистом. Мы живем в демократическом мире, и еще никогда в истории президент США не становился диктатором. Он не может просто игнорировать законодательную и судебную власть и делать, что заблагорассудится. Тем более сейчас, когда Украина имеет двухпартийную поддержку,

– сказал Пинкус.

Он подытожил, что подавляющее большинство американцев, независимо от партийной принадлежности, поддерживают Украину. Трамп не может не учитывать события в Украине.