Член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу зазначив, що після зустрічі американської та української делегацій в Джидді, вони в США чекали на інформацію про умови, на яких Україна погодилася на 30 – денне перемир'я. Люди, близькі до оточення Дональда Трампа, повідомили, що за зачиненими дверима прозвучало, що Україну не залишать без підтримки.

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"Ми вас не покинемо, допомога буде. Дайте нам можливість перевірити Владіміра Путіна – як він відреагує. Трамп хоче це побачити, тому українська і сторона погодилася", – розповів Борис Пінкус.

Трамп змінив риторику

Пінкус додав, що Дональд Трамп в пресі висловив позитивну позицію щодо відновлення переговорів з Україною. Ймовірно, угоду про корисні копалини невдовзі підпишуть. Журналіст запитав Трампа про можливу зустріч із Зеленським. Трамп відповів: "Безперечно! Я готовий зустрітися з ним у Білому домі".

"Тож зараз ми чекаємо на офіційне запрошення. Я думаю, що воно буде адресоване Зеленському. Він приїде, і, нарешті, буде підписано угоду. Я припускаю, що Володимир Зеленський також запропонує український уран замість російського", – зазначив Борис Пінкус.

Він наголосив, що нині 20% потреб США в ядерній сировині покривається імпортом із Росії, а отже, йдеться про мільярди доларів.

Україна цілком може замінити Росію і "перекрити кисень" Путіну. Це стане частиною пакета угод щодо рідкісноземельних металів. І це було б чудово,

– підкреслив Пінкус.

Він додав, що жодна американська компанія не працюватиме в Україні, якщо там не буде безпеки. Дональд Трамп, відповідаючи на запитання Зеленського щодо гарантій безпеки, зазначив, що безпека є очевидною передумовою, якщо американські компанії ведуть діяльність в Україні.

Він пояснив, що американські інвестори не вкладають кошти, не завозять обладнання, технології, фахівців у країну, доки не виконано дві умови. Наявність законодавчої бази, яка гарантує захист кожного інвестованого долара і фізична безпека, якої нині Україні бракує.

"Трамп не говорить про це відкрито, але має це на увазі. Багато чого він не озвучує, бо наразі відіграє роль посередника. Це нас обурює. Я не вважаю, що лідер демократичного світу має бути просто переговірником. У цій ситуації він повинен стати великим другом України, гарантом її безпеки. Саме таким ми хочемо його бачити. Але він обрав роль посередника, – сказав Пінкус.

Україна має двопартійну підтримку

Він зазначив, що головною метою Трампа є забезпечення миру, а вже потім – досягнення справедливості. Під справедливістю він розуміє повернення України до кордонів 1991 року з дотриманням Конституції та міжнародним визнанням.

Він хоче досягти цього малою кров'ю. Але, на нашу думку, він помиляється. Якщо він і далі довірятиме Путіну, війни не уникнути,

– сказав Пінкус.

Він наголосив, що достатньо поглянути на історію воєн у Європі та світі: жоден мир, укладений на несправедливих умовах, не був довговічним.

Пінкус підкреслив, що зараз, коли ядерна держава нахабно порушує права сусідньої країни та чинить геноцид проти її народу, знищуючи мову та культуру, миру в тому вигляді, як його уявляє Трамп, бути не може.

Проте я залишаюся оптимістом. Ми живемо в демократичному світі, і ще ніколи в історії президент США не ставав диктатором. Він не може просто ігнорувати законодавчу та судову владу і робити, що заманеться. Тим більше зараз, коли Україна має двопартійну підтримку,

– сказав Пінкус.

Він підсумував, що переважна більшість американців, незалежно від партійної приналежності, підтримують Україну. Трамп не може не зважати на події в Україні.