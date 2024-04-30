Чому США проти російського урану

Частка збагаченого російського урану складає майже чверть від усієї сировини, яку використовує США. Відповідно, американська індустрія приносить значний дохід росіянам.

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Зараз за продаж збагаченого урану Росія отримує від США орієнтовно 1 мільярд доларів щорічно. Зважаючи на частку російського продукту на американському ринку, Білий дім має певне занепокоєння.

Щобільше, американський уряд вбачає ризики для економіки США, через російський уран. Маємо розуміти, що дефіцит вказаної сировини, може спричинити проблеми у багатьох сферах.

При цьому, замінити сировину з Росії не так легко. Через отримання урану з іншого джерела, його ціна для США може зрости на 20%.

Як США прагне обмежити російський уран

Адміністрація Байдена шукає альтернативні шляхи заборони російської сировини. Поки що розглядається розв'язання цієї проблеми, завдяки адміністративним методам.

Станом на тепер, жодних рішень, відносно цього питання не прийнято. Вказаний законопроєкт досі розглядається Сенатом. При тому, що Законодавці Палати представників ухвалили це рішення ще у грудні 2023 року.

Зверніть увагу! Вказані обмеження мають діяти до 2028 року.