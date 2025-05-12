Не Украина: Кошта ответил, какие страны могут вступить в ЕС раньше всех
- Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Албания и Черногория могут быть первыми странами, которые присоединятся к ЕС.
- Европейские институты часто называли 2030 год как возможную дату для вступления, но Кошта считает, что это может произойти раньше, если страны проведут необходимые реформы.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что первыми к Европейскому Союзу могут присоединиться не Украина или Молдова, а Албания и Черногория.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
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Какие страны могут стать членами ЕС
По словам Антониу Кошты, стабильность и благосостояние Европы напрямую зависят от расширения ЕС. Об этом он сказал накануне дипломатического турне, во время которого посетит шесть балканских стран-кандидатов.
Отмечается, что в основе его миссии на Западных Балканах лежит необходимость того, чтобы Брюссель не терял стратегический контроль над ключевым регионом.
Российское вторжение в Украину ускорило процесс вступления для Украины и Молдовы. Но это несправедливо в отношении стран Западных Балкан, и поэтому они имеют стимул ускорить реформы,
– объяснил Кошта.
Европейские институты часто называли 2030 год как дату для присоединения стран к ЕС, в частности Албании, Черногории и Сербии. Однако сейчас в Брюсселе говорят только об Албании и Черногории.
У меня нет фиксированной даты. Почему 2030? А почему не раньше? Вступление – это процесс, основанный на заслугах. Если страны проведут реформы, они могут присоединиться даже до 2030 года,
– подытожил президент Европейского совета.
К слову, недавно стало известно, что Европейский Союз планирует предоставить Украине дополнительные 900 миллионов евро на закупку вооружения и боеприпасов. Средства будут направлены из сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, находящихся в юрисдикции ЕС.