Не Україна: Кошта відповів, які країни можуть вступити до ЄС раніше за всіх

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що першими до Європейського Союзу можуть приєднатися не Україна чи Молдова, а Албанія та Чорногорія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Які країни можуть стати членами ЄС

За словами Антоніу Кошти, стабільність і добробут Європи напряму залежать від розширення ЄС. Про це він сказав напередодні дипломатичного турне, під час якого відвідає шість балканських країн-кандидатів.

Зазначається, що в основі його місії на Західних Балканах лежить необхідність того, щоб Брюссель не втрачав стратегічний контроль над ключовим регіоном.

Російське вторгнення в Україну пришвидшило процес вступу для України та Молдови. Але це несправедливо щодо країн Західних Балкан, і тому вони мають стимул пришвидшити реформи,

– пояснив Кошта.

Європейські інституції часто називали 2030 рік як дату для приєднання країн до ЄС, зокрема Албанії, Чорногорії та Сербії. Однак зараз у Брюсселі говорять лише про Албанію та Чорногорію.

Я не маю фіксованої дати. Чому 2030? А чому не раніше? Вступ – це процес, що базується на заслугах. Якщо країни проведуть реформи, вони можуть приєднатися навіть до 2030 року,

– підсумував президент Європейської ради.

До слова, нещодавно стало відомо, що Європейський Союз планує надати Україні додаткові 900 мільйонів євро на закупівлю озброєння та боєприпасів. Кошти будуть спрямовані з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, що перебувають у юрисдикції ЄС.