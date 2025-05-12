Не Україна: Кошта відповів, які країни можуть вступити до ЄС раніше за всіх
- Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що Албанія та Чорногорія можуть бути першими країнами, які приєднаються до ЄС.
- Європейські інституції часто називали 2030 рік як можливу дату для вступу, але Кошта вважає, що це може статися раніше, якщо країни проведуть необхідні реформи.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що першими до Європейського Союзу можуть приєднатися не Україна чи Молдова, а Албанія та Чорногорія.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
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Які країни можуть стати членами ЄС
За словами Антоніу Кошти, стабільність і добробут Європи напряму залежать від розширення ЄС. Про це він сказав напередодні дипломатичного турне, під час якого відвідає шість балканських країн-кандидатів.
Зазначається, що в основі його місії на Західних Балканах лежить необхідність того, щоб Брюссель не втрачав стратегічний контроль над ключовим регіоном.
Російське вторгнення в Україну пришвидшило процес вступу для України та Молдови. Але це несправедливо щодо країн Західних Балкан, і тому вони мають стимул пришвидшити реформи,
– пояснив Кошта.
Європейські інституції часто називали 2030 рік як дату для приєднання країн до ЄС, зокрема Албанії, Чорногорії та Сербії. Однак зараз у Брюсселі говорять лише про Албанію та Чорногорію.
Я не маю фіксованої дати. Чому 2030? А чому не раніше? Вступ – це процес, що базується на заслугах. Якщо країни проведуть реформи, вони можуть приєднатися навіть до 2030 року,
– підсумував президент Європейської ради.
До слова, нещодавно стало відомо, що Європейський Союз планує надати Україні додаткові 900 мільйонів євро на закупівлю озброєння та боєприпасів. Кошти будуть спрямовані з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, що перебувають у юрисдикції ЄС.