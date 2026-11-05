"Молдова нас обогнала": эксперт объяснил, почему Украина отстает на пути в ЕС

Молдова уже опережает Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. И нет ничего удивительного в том, что сосед опередил нашу страну.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, ключевым для дальнейшего продвижения является первый кластер – верховенство права. Властям нужно отказаться от ручного управления правоохранительными органами, провести открытые конкурсы и обеспечить их независимость.

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Как подчеркнул Рыбачук, именно первый кластер предусматривает реформу судебной системы, обеспечение независимости антикоррупционных органов. Также речь идет о реформе правоохранительных органов, которые должны быть независимыми.

Можно много говорить о том, что мы делаем все возможное и невозможное в условиях военного положения. Запад понимает, что у нас война. Но почему украинские власти не обращают внимания на те элементы в правоохранительных органах, которые откровенно находятся под покровительством? СБУ – это сфера влияния президента и его Офиса,

– отметил Рыбачук.

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Западные партнеры понимают вызовы войны. В то же время они не позволят списывать на военное положение нежелание реформировать ключевые государственные институты. Скандалы вокруг должностных лиц СБУ свидетельствуют о проблемах в системе.

Верховенство права – основа основ. Все остальные кластеры важны, но они относительны. Пока не будет достигнут прогресс в первом кластере, Украина будет топтаться на месте. ЕС извлек уроки из опыта других стран и четко заявил, что шансов списать нежелание реформироваться на войну нет,

– отметил Рыбачук.

Добавим, что 4 ноября в Брюсселе состоялись переговоры представителей Украины, США и европейских стран по пакетам восстановления и гарантий безопасности. Это произошло перед предстоящей встречей в Абу-Даби, в которой примет участие Россия.