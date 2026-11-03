4 ноября в Брюсселе состоятся переговоры между Украиной, США, Европой и НАТО, – Зеленский

Зеленский сообщил о переговорах в Брюсселе 4 ноября / ОП
В среду, 4 ноября, в Брюсселе состоятся переговоры между представителями Украины, США, европейских стран и НАТО. Стороны обсудят пакеты мер по восстановлению и гарантии безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с Фридрихом Мерцем сообщил подробности предстоящих консультаций.
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Что известно о переговорах
По словам Зеленского, уже завтра представители сторон проведут рабочие встречи на уровне команд.
Обсуждения пройдут перед предстоящей встречей в Абу-Даби, в которой примет участие Россия
Ранее главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила место проведения мероприятия. Она отметила, что встреча пройдет в штаб-квартире Еврокомиссии.
Представительница Еврокомиссии добавила, что дискуссия "будет сосредоточена на послевоенном восстановлении и процветании Украины".
С нашей стороны она состоится на уровне наших советников по вопросам национальной безопасности, то есть высокопоставленных чиновников
Об этом событии ранее также сообщил спецпредставитель президента США Стив Виткофф.
Напомним, что встреча с россиянами запланирована на 10–11 ноября. Она будет посвящена послевоенным гарантиям безопасности, деэскалации и гуманитарным вопросам.
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