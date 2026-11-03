4 ноября в Брюсселе состоятся переговоры между Украиной, США, Европой и НАТО, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с Фридрихом Мерцем сообщил подробности предстоящих консультаций.

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Что известно о переговорах

По словам Зеленского, уже завтра представители сторон проведут рабочие встречи на уровне команд.

Обсуждения пройдут перед предстоящей встречей в Абу-Даби, в которой примет участие Россия

Ранее главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила место проведения мероприятия. Она отметила, что встреча пройдет в штаб-квартире Еврокомиссии.

Представительница Еврокомиссии добавила, что дискуссия "будет сосредоточена на послевоенном восстановлении и процветании Украины".

С нашей стороны она состоится на уровне наших советников по вопросам национальной безопасности, то есть высокопоставленных чиновников– рассказала Паула Пиньо.

Об этом событии ранее также сообщил спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

Напомним, что встреча с россиянами запланирована на 10–11 ноября. Она будет посвящена послевоенным гарантиям безопасности, деэскалации и гуманитарным вопросам.