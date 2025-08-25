Укр Рус
Геополитика Европа Чиновник потерял в аэропорту секретные документы во время вступления Швеции в НАТО, – СМИ
25 августа, 20:20
3

Чиновник потерял в аэропорту секретные документы во время вступления Швеции в НАТО, – СМИ

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • В ноябре 2022 года чиновник забыл папку с частично секретными документами в аэропорту во время работы над вступлением Швеции в НАТО.
  • Папка содержала материалы для премьер-министра, часть из которых была засекречена как дипломатическая тайна, но она не подлежала классификации безопасности, поэтому оценка ущерба не проводилась.

В ноябре 2022 года работа над вступлением Швеции в НАТО была максимально засекречена. Стало известно о случае, когда один из чиновников забыл папку с частично секретными документами в аэропорту.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter.

Смотрите также Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом в Швеции: что о ней известно

Что известно об инциденте с утерянными документами?

По данным издания, в ноябре 2022 года работа над вступлением Швеции в НАТО была максимально засекречена. Только узкий круг лиц имел доступ к информации о переговорах, в частности с Турцией, которая блокировала шведскую заявку.

шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отправился в Турцию на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью обсудить, как Швеция может получить согласие Анкары на вступление в НАТО. В ходе этой поездки один из чиновников забыл папку с частично секретными документами в аэропорту Арланда.

Это правда, что сотрудник правительства забыл папку в аэропорту Арланда после поездки премьер-министра в Турцию, и что ее нашли работники аэропорта. Было определено, что папка не содержала информации, подпадающей под классификацию безопасности. Поэтому оценка ущерба не проводилась, и об инциденте не сообщалось в Службу безопасности,
– прокомментировали в шведском правительстве.

Журналисты выяснили, что папка содержала материалы, подготовленные для премьер-министра Кристерссона. Часть была засекречена как дипломатическая тайна, раскрытие которой могло бы нанести ущерб отношениям Швеции с другими странами.

Другие новости Швеции

  • Остров Готланд в Балтийском море остался без электроэнергии 23 августа. Причину сбоя еще выясняют, а подозрений в саботаже нет.

  • Украина и Швеция подписали письмо о намерениях между министерствами обороны 23 августа. Денис Шмыгаль рассказал, что документ создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, а также обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между странами.

  • Представители украинской разведки проинформировали шведских коллег об актуальной ситуации на поле боя и ключевые потребности защитников. Также чиновники обсудили активизацию сотрудничества в сфере космических технологий.