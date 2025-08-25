Чиновник потерял в аэропорту секретные документы во время вступления Швеции в НАТО, – СМИ
- В ноябре 2022 года чиновник забыл папку с частично секретными документами в аэропорту во время работы над вступлением Швеции в НАТО.
- Папка содержала материалы для премьер-министра, часть из которых была засекречена как дипломатическая тайна, но она не подлежала классификации безопасности, поэтому оценка ущерба не проводилась.
В ноябре 2022 года работа над вступлением Швеции в НАТО была максимально засекречена. Стало известно о случае, когда один из чиновников забыл папку с частично секретными документами в аэропорту.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter.
Что известно об инциденте с утерянными документами?
По данным издания, в ноябре 2022 года работа над вступлением Швеции в НАТО была максимально засекречена. Только узкий круг лиц имел доступ к информации о переговорах, в частности с Турцией, которая блокировала шведскую заявку.
шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отправился в Турцию на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью обсудить, как Швеция может получить согласие Анкары на вступление в НАТО. В ходе этой поездки один из чиновников забыл папку с частично секретными документами в аэропорту Арланда.
Это правда, что сотрудник правительства забыл папку в аэропорту Арланда после поездки премьер-министра в Турцию, и что ее нашли работники аэропорта. Было определено, что папка не содержала информации, подпадающей под классификацию безопасности. Поэтому оценка ущерба не проводилась, и об инциденте не сообщалось в Службу безопасности,
– прокомментировали в шведском правительстве.
Журналисты выяснили, что папка содержала материалы, подготовленные для премьер-министра Кристерссона. Часть была засекречена как дипломатическая тайна, раскрытие которой могло бы нанести ущерб отношениям Швеции с другими странами.
