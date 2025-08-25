Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter.

Что известно об инциденте с утерянными документами?

По данным издания, в ноябре 2022 года работа над вступлением Швеции в НАТО была максимально засекречена. Только узкий круг лиц имел доступ к информации о переговорах, в частности с Турцией, которая блокировала шведскую заявку.

шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отправился в Турцию на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью обсудить, как Швеция может получить согласие Анкары на вступление в НАТО. В ходе этой поездки один из чиновников забыл папку с частично секретными документами в аэропорту Арланда.

Это правда, что сотрудник правительства забыл папку в аэропорту Арланда после поездки премьер-министра в Турцию, и что ее нашли работники аэропорта. Было определено, что папка не содержала информации, подпадающей под классификацию безопасности. Поэтому оценка ущерба не проводилась, и об инциденте не сообщалось в Службу безопасности,

– прокомментировали в шведском правительстве.

Журналисты выяснили, что папка содержала материалы, подготовленные для премьер-министра Кристерссона. Часть была засекречена как дипломатическая тайна, раскрытие которой могло бы нанести ущерб отношениям Швеции с другими странами.

