"Не может быть и речи": Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно.
- Он подчеркнул, что Украина нуждается в перспективе для вступления, но быстрый процесс не произойдет.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в начале 2027 года невозможно. По его мнению, возможность членства существует, однако это может произойти так быстро.
Соответствующее заявление он сделал в среду, 28 января. Об этом сообщает dpa.
Что сказал Мерц о членстве Украины в ЕС?
Согласно обнародованной информации, на днях немецкий канцлер после переговоров со своими партнерами по коалиции в Берлине заявил, что о вступлении Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года "не может быть и речи".
Это невозможно,
– сказал он.
По его мнению, любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сперва соответствовать Копенгагенским критериям, что обычно длится несколько лет. Но он признал, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению.
"Мы можем медленно приближать Украину к Европейскому Союзу... Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", – подчеркнул канцлер Германии...
Также Фридрих Мерце заявил о тесной координации с делегациями США и Украины, с которыми совместно подготовили документы, отметив, что "хорошо, что сейчас проводятся прямые переговоры между Украиной и Россией".
"Мы сопровождаем эти переговоры большой поддержкой и большой надеждой, что они завершатся как можно скорее", – добавил он.
Что этому предшествовало?
Издание отмечает, что ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина заслуживает справедливого шанса присоединиться к ЕС для создания прочной архитектуры мира в Европе, но дат не указал.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что вступление Украины в ЕС с начала 2027 года является одним из ключевых пунктов плана прекращения войны. Но не все страны Евросоюза поддерживают решение менять привычную процедуру.
В то же время украинский президент назвал конкретный ориентир вступления Украины в Евросоюз – 2027 год. Владимир Зеленский выразил надежду, что европейские партнеры поддержат такую позицию Киева.