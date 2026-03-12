Вступление Украины в ЕС в 2027 году –мечта или иллюзия? Готов ли Брюссель к членству Киева по новой схеме

2027 год все чаще звучит в Киеве как желанная дата вступления в ЕС. За почти 4 года в статусе кандидата Украина немало сделала для желанного вступления даже во время войны. Однако, открытым остается вопрос: достаточно ли усилий приложил Киев, чтобы в ЕС таки нашли политическую волю и впервые за долгие годы приняли в европейскую семью страну из Восточной Европы?

Что мешает быстрому вступлению, кто и как тормозит процесс евроинтеграции, и реален ли следующий год для вступления – читайте в материале 24 Канала. В этом нам помог разобраться Иен Бонд – заместитель директора Центра европейских реформ.

2027 год, как мечта для вступления в ЕС, 2030 – как ориентир

Идея ускоренного членства Украины в ЕС, которую последние недели обсуждают в СМИ, не является новой. В 2022 году президент Украины, подписывая официальное заявление на членство, обратился к лидерам ЕС с призывом принять Украину, по новой, ускоренной процедуре.

Действительно, статус кандидата Украина получила очень быстро: уже через три месяца Европейский совет дал зеленый свет, однако так называемая ускоренная процедура не заработала. Все 4 года в Брюсселе говорили одно: процесс расширения и вступления в ЕС – это так называемый "merit-based process", то есть основанный на заслугах. Простым же языком: на достижениях в реформах.

Впрочем, в реальной политике мир работает иначе, чем в мире еврократов. С возвращением Дональда Трампа к власти в США и началом трехсторонних мирных переговоров с Россией, вопрос гарантий безопасности немедленно появился на повестке дня.

И для Киева, который не видит в ближайшей перспективе шансов вступления в НАТО, членство в Евросоюзе остается едва ли не единственной возможностью "оторваться" от советского прошлого на геополитической карте мира и официально присоединиться к европейскому сообществу демократий. И здесь вопрос о дате действительно может сыграть роль: на практике это бы как добавило мотивации гражданам, которые уже 5 год живут в полномасштабной войне, так и отвергли возможность политики "открытых дверей", в которые невозможно войти.

Одну из таких дат называет сам президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, уже в следующем году Украина была бы готова присоединиться к Евросоюзу.

"2027 год является чрезвычайно важным. И я надеюсь, что мы сможем присоединиться к Европейскому союзу, а Путин не будет блокировать нас в течение десятилетия", – сказал президент во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Интересно, что сама фон дер Ляйен возможную дату вступления не комментирует и обещаниями не разбрасывается. По ее словам, для Брюсселя установление четкой даты вступления не является возможным, однако там обещают поддерживать Украину и в дальнейшем. В общем, 2027 год как год вступления в ЕС технически невозможен. Поскольку Евросоюз является наднациональным союзом государств, функционирующий на основе верховенства права и действует в рамках правовых норм ЕС, девять месяцев является физически нереальным сроком, чтобы провести все необходимые процедуры даже при наличии политической воли.



Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен / Фото ОП

Напомним, что официально Украина до сих пор не начала переговоры по первым кластерам из-за блокирования этого решения Венгрией. Впрочем, чтобы не останавливать прогресс на техническом уровне, в Брюсселе запустили новый формат – так называемый "фронтлоудинг". Фактически, говорится о перечне реформ, которые Киев может выполнять уже сейчас, и на этом этапе Будапешт не имеет возможности блокировать процесс.

В то же время формальная процедура остается неизменной: Украине все же придется официально открывать переговорные кластеры. По оценке Европейской комиссии, Киев уже готов к открытию всех шести кластеров. Однако даже этого будет недостаточно для получения членства.

Законодательство Европейского союза разделено примерно на 35 переговорных разделов – от экономической политики и судебной системы до экологии и сельского хозяйства. Каждый раздел открывается и закрывается только после выполнения определенных условий.

Сами же реформы тоже требуют времени: новые законы необходимо не только принять, но и имплементировать на практике. Иначе говоря, нормы ЕС должны появиться в Украине не только на бумаге, но и реально заработать. Только после закрытия всех переговорных разделов заключается договор о присоединении между ЕС и страной-кандидатом.

Однако и на этом процедура не заканчивается: документ должен быть ратифицирован всеми государствами-членами ЕС и самой страной-кандидатом в соответствии с их конституционными процедурами – парламентами или через референдум. Эта очередная бюрократическая стадия также не относится к быстрым.

Например, в случае Польши между подписанием договора о вступлении и фактическим приобретением членства прошло примерно 12,5 месяца.

Заместитель директора Центра европейских реформ (CER) Ян Бонд в комментарии 24 Каналу заявил, что 2027 год вряд ли можно считать реалистичной датой для полноценного членства Украины в ЕС. По его словам, на пути стоят сложные юридические процедуры и длительный процесс реформ, необходимых для того, чтобы страна полностью адаптировала свою правовую систему к нормам Европейского союза.

Иен Бонд заместитель директора Центра европейских реформ Это очень сложная цель и она была бы сложной даже без препятствий со стороны Венгрии, ведь Украине нужно сделать очень много: создать независимые агентства для выполнения определенных функций, доказать, что она имеет не только законодательство, но и механизмы его выполнения, чтобы реально обеспечивать соблюдение правил ЕС и соответствовать тем же стандартам, что и другие страны Европы. Такой путь трудно преодолеть и в мирных условиях.

Более вероятной в Брюсселе считают дату 2030 года – она стала своеобразным ориентиром для Киева еще при прошлой каденции Европейской комиссии Действующая руководительница европейской дипломатии Кая Каллас называет "присоединение новых стран до 2030 года – вполне реалистичным".

В Евросоюзе не готовы к быстрому членству Украины?

Еще в прошлом месяце издание Politico опубликовало материал о якобы беспрецедентном плане, который разрабатывает ЕС, и который мог бы предоставить Украине частичное членство уже в 2027 году. По замыслу Брюсселя, это должно укрепить позиции Украины в Европе и отдалить ее от Москвы.

Сначала план заключался в том, чтобы предоставить Украине место в ЕС еще до завершения всех необходимых реформ, которые нужны для полного членства. Европейские дипломаты рассказали журналистам, что последняя версия ускоренного членства получила название "обратное расширение", ведь фактически вводит страну в блок в начале выполнения критериев членства, а не после их выполнения. В итоге Украина могла бы сначала вступить в блок, а затем выполнить все критерии. При этом в первые годы она оставалась бы без права голоса в принятии решений.

Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на статус второго уровня в Европейском союзе и должна рассматриваться как полноправный член блока после получения приглашения.

Мне кажется, что очень важно, чтобы за одним столом были равноправные страны,

– сказал Зеленский.

Ян Бонд отмечает, что хотя тему "обратного расширения" действительно подхватили журналисты, на практике не совсем понятно, как именно можно было бы это реализовать в рамках действующих договоров ЕС (главных юридических документов, на которых базируется весь союз, – 24 канал).

В эти договоры можно вносить лишь небольшие технические коррективы, тогда как изменение самих правил вступления в ЕС – это гораздо более сложный процесс. Впрочем, он не уверен, что такие изменения на этом этапе могли бы помочь Украине, ведь это долгая и сложная юридическая процедура, которая требует согласования всех государств-членов.

Иен Бонд заместитель директора Центра европейских реформ Любой серьезный пересмотр договоров означал бы, что в нескольких странах пришлось бы проводить референдумы. А опыт последних 20 – 30 лет показывает, что референдумы часто не дают ожидаемого результата. Это не только Brexit, но и отклонение Францией и Нидерландами Европейского конституционного договора, а также отклонение Ирландией Лиссабонского договора. Поэтому такие процессы могут оказаться достаточно проблемными.

По словам аналитика, определенный переходный период в процессе евроинтеграции вполне возможен и даже типичен для расширений, если опираться на исторический опыт.

Например, когда Испания и Португалия присоединялись к Европейскому экономическому сообществу в 1980-х годах, у них был длительный переходный период перед тем, как их сельскохозяйственная продукция получила полный доступ к общему рынку.



Поэтому для Украины вполне предсказуемо, что ЕС может установить семилетний или десятилетний период, в течение которого страна постепенно приобретет полный доступ к отдельным сферам, например, к общей аграрной политике или к единому рынку для аграрной продукции.

В то же время, по мнению аналитика, еще не было прецедентов, когда переходный период распространялся бы на ключевые гарантии безопасности, в частности на статью 42.7 Договора о ЕС, предусматривающую взаимную оборону. Он подчеркивает, что любая отсрочка выполнения этого обязательства могла бы серьезно подорвать надежность гарантий ЕС.

Зато в некоторых экономических сферах, в частности по свободе передвижения рабочей силы, длительный переходный период является ожидаемым и вполне соответствует практике предыдущих расширений: украинцы смогут постепенно интегрироваться на рынок труда ЕС.

Янис Эммануилидис, заместитель главного исполнительного директора и директор по исследованиям в Центре европейской политики, отмечает, что главный риск для Европы сегодня заключается не в слишком быстром движении, а в половинчатых решениях. Символическое включение Украины без предоставления равных прав или геополитическое успокоение без соответствующей институциональной адаптации может разочаровать как новых, так и существующих членов ЕС и их граждан.

Если расширение ускорится, одновременно размоется членство или сам союз, Европа получается слабее, а не сильнее. Но если ЕС будет расширяться с открытостью, равенством и готовностью к реформам, проевропейские либерально-демократические силы могут превратить этот момент кризиса в момент обновления,

– пишет аналитик.

Между тем, как пишет издание Euronews со ссылкой на собственные источники, страны-члены ЕС не поддержали идею предоставления Украине "обратного" членства в рамках продолжающихся мирных переговоров, опасаясь, что такая практика может подорвать доверие ко всему процессу вступления.

Источник отмечает, что послы отнеслись к этой концепции достаточно скептически, а "отсутствие энтузиазма в зале показала, что идея, вероятно, не будет иметь продолжения". Другой дипломат критиковал Комиссию за создание "иллюзии", якобы расширение может происходить исключительно по политическим мотивам, а не основываться на реальных заслугах.

Что тормозит процесс вступления: реформы или политическая воля ЕС?

Одним из главных факторов торможения евроинтеграции Украины является Венгрия, а точнее, режим премьера Виктора Орбана. В общем, тема членства Украины в ЕС активно разгоняется во время парламентских выборов в Венгрии, которые запланированы на середину апреля.

Поэтому останется ли Орбан преградой – покажет время и выбор самих венгров. Между тем главный оппонент Орбана, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, не поддерживает идею ускоренного присоединения Украины к Европейскому союзу. Он объяснил, что каждая страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям, хотя категорических заявлений по Украине от него пока не поступало.

Ян Бонд напоминает, что для получения членства в ЕС требуется единодушное согласие всех государств-членов, и пока такой поддержки Украина не имеет. Он предупреждает, что блокировать расширение может не только Будапешт.

Иен Бонд заместитель директора Центра европейских реформ Конечно, через несколько недель в Венгрии состоятся выборы. Это может изменить ситуацию. Но мы не можем быть уверенными. И даже если ситуация изменится, нельзя исключать, что, например, Словакия не решит блокировать вступление Украины.

Однако на скорость вступления Украины в ЕС влияют не только позиции отдельных стран-членов, но и реформы, которые должно провести само государство. В Европе единодушно признают, что они поражены темпом изменений, которые Украина внедряет даже в условиях войны, но одновременно указывают на существующие недостатки.

Меня поражает прогресс, которого достигла Украина, несмотря на то, что продолжается война за выживание,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что за последние 10 лет в Украине были проведены значительные реформы, и Европейский союз должен донести этот прогресс до общественности в странах-членах. В то же время она отметила замедление изменений за последние полгода, отметив, что некоторые реформы "будут болезненными, потому что будут касаться потери контроля".

Впрочем, по ее словам, интеграция Украины в ЕС является реальной, но для этого понадобится решимость, готовность к жертвам и смелые политические решения, которые определят будущее страны на европейской карте.