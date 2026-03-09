Премьер Нидерландов анонсировал дебаты по срокам вступления Украины в ЕС: когда состоятся
- Премьер Нидерландов Роб Йеттен заявил, что ЕС обсудит сроки вступления Украины в ближайшие месяцы.
- Нидерланды поддерживают вступление Украины в ЕС, признавая ее будущее в Европе.
Вскоре в Европейском Союзе состоится обсуждение реалистичных сроков вступления Украины в ЕС. В Нидерландах подчеркивают, что будущее Киева в Европе.
Об этом 8 марта во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил новый премьер Нидерландов Роб Йеттен.
Когда будут известны сроки вступления Украины в ЕС?
Йеттен сообщил, что вопрос точных сроков вступления Украины в Евросоюз решится в течение ближайших месяцев, поскольку европейские страны планируют провести соответствующие дебаты.
В то же время премьер выразил четкую позицию Нидерландов относительно вступления Украины в ЕС.
Абсолютно четко понятно для Нидерландов, что будущее Украины – в Европе. Украина должна стать в результате этого процесса членом ЕС. Украина продолжает идти по пути реформ, и я абсолютно поражен объемом того, что удалось сделать за последние несколько лет, несмотря на времена войны, проводя все необходимые реформы для обретения членства ЕС,
– сказал глава правительства Нидерландов.
К слову, 24 февраля, во время пресс-конференции в Киеве, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС, хотя ранее обсуждался вопрос вступления до 2027 года. В то же время президент отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину на пути к реформам, которые нужны для членства.
Что о вступлении Украины в ЕС говорят в Европе?
5 марта стало известно, что ключевые страны-члены Евросоюза заблокировали ускоренное вступление Украины в ЕС в 2027 году. Они отметили, что все же предпочитают традиционной процедуре вступления, которая предусматривает выполнение необходимых реформ до вступления, а не наоборот.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ускоренное вступление Украины в ЕС является нецелесообразным, поскольку Киев пытается привязать вступление в ЕС к мирному соглашению. Он назвал это серьезным вызовом для Украины и других стран.
В то же время стоит заметить, что Сикорский поддерживает идею "обратного членства". Говорится о сначала членство в ЕС, а затем внедрение реформ и присоединение к отдельным направлениям сотрудничества блока.