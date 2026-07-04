Россия сейчас слабее, чем когда-либо за последние годы, – премьер-министр Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал Европу не ослаблять поддержку Украины, а, напротив, продолжать оказывать давление на Россию. По его мнению, страна-агрессор по-прежнему представляет опасность.

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидерами Латвии и Литвы, сообщает 24 Канал.

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Что сказал премьер Эстонии о России?

Политик заявил, что совместные действия Украины и ЕС ослабили страну-агрессора.

Россия сегодня слабее, чем была много лет назад. И это не случайность. Это результат наших действий. Наша стратегия работает. Поэтому давайте и впредь оказывать давление на Россию, а не на Украину,

– заявил Кристен Михал.

В то же время он предупредил, что Кремль стремится достичь своих целей. Политик привел в пример последнюю массированную российскую атаку, которая была направлена на гражданское население.

Премьер-министр отметил, что Россия по-прежнему хочет захватить всю Украину и разделить Европу. Он считает, что единственным правильным решением будет увеличение военной помощи Украине.

Что политик сказал о ЕС?

По его словам, Евросоюз собирается выделить средства, однако союзники должны более активно действовать на двустороннем уровне.

Михал привел в пример свою страну, которая взяла на себя обязательство ежегодно предоставлять Киеву военную помощь в размере не менее 0,25% собственного ВВП. Политик заявил, что Эстония хочет и может помогать больше. Премьер-министр отметил, что в 2025 году этот показатель уже достигал 0,35% ВВП страны.

Он также подчеркнул необходимость открытия всех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС.

Справедливый и прочный мир также требует четкого пути в Европейский Союз. Украина давно готова. Теперь ЕС не должен уклоняться от выполнения своей части работы и должен без промедления открыть все переговорные кластеры,

– подчеркнул премьер Эстонии.

Михал называет это не услугой Украине, а решением, которое соответствует стратегическим и экономическим интересам самого Европейского Союза.

Отношения Украины и ЕС

Венгрия согласилась разблокировать шестой кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, касающийся внешних отношений. Как сообщают журналисты, такое решение свидетельствует о частичном смягчении позиции Венгрии, однако не означает полной разблокировки переговорного процесса.

Украина продолжает свой путь евроинтеграции. Уже в ближайшее время ожидается открытие новых переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз. Такое заявление сделал Владимир Зеленский 1 июля.