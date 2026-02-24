Сикорский очень скептически относится к вступлению Украины в ЕС

В Европейском Союзе обсуждают возможность ускоренного вступления Украины. Однако не все страны поддерживают такую инициативу, ведь необходимо реалистично оценить готовность Украины и ЕС.

После встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что такое решение это серьезный вызов, как для Украины, так и для других стран. Об этом пишет Polskie radio.

Что говорит Сикорский о вступлении Украины в ЕС?

Радослав Сикорский считает нецелесообразным ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Ведь Киев пытается зафиксировать в мирном соглашении присоединение к ЕС в 2027 году.

Я всегда ценю креативное мышление. Само вступление Украины станет большим вызовом как для самой Украины, так и для Европейского Союза, ведь это большая страна, но не слишком богатая. В то же время помним, что Украина еще не полностью внедрила Соглашение об ассоциации. Поэтому креативное мышление – это одно, а политические решения – это другое,

– подчеркнул министр.

Однако Сикорский является сторонником "обратного членства". Оно означает, что Украина сначала стала бы членом ЕС, а позже, по мере внедрения реформ, присоединялась бы к отдельным направлениям сотрудничества союза. Также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает такое вступление Украины.

Что известно о возможном вступлении Украины в ЕС?