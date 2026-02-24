Сикорский очень скептически относится к вступлению Украины в ЕС
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает нецелесообразным ускоренное вступление Украины в ЕС.
- Сикорский поддерживает концепцию "обратного членства", где Украина сначала становится членом ЕС, а затем присоединяется к отдельным направлениям сотрудничества после реформ.
В Европейском Союзе обсуждают возможность ускоренного вступления Украины. Однако не все страны поддерживают такую инициативу, ведь необходимо реалистично оценить готовность Украины и ЕС.
После встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что такое решение это серьезный вызов, как для Украины, так и для других стран. Об этом пишет Polskie radio.
Что говорит Сикорский о вступлении Украины в ЕС?
Радослав Сикорский считает нецелесообразным ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Ведь Киев пытается зафиксировать в мирном соглашении присоединение к ЕС в 2027 году.
Я всегда ценю креативное мышление. Само вступление Украины станет большим вызовом как для самой Украины, так и для Европейского Союза, ведь это большая страна, но не слишком богатая. В то же время помним, что Украина еще не полностью внедрила Соглашение об ассоциации. Поэтому креативное мышление – это одно, а политические решения – это другое,
– подчеркнул министр.
Однако Сикорский является сторонником "обратного членства". Оно означает, что Украина сначала стала бы членом ЕС, а позже, по мере внедрения реформ, присоединялась бы к отдельным направлениям сотрудничества союза. Также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает такое вступление Украины.
Что известно о возможном вступлении Украины в ЕС?
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что возможность ускоренного вступления Украины в ЕС обсуждается на дипломатическом уровне, в частности во время Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время, по его словам, процесс блокирует Венгрия во главе с Виктором Орбаном, тогда как большинство стран Евросоюза поддерживают членство Украины.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что страны-члены пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. В то же время Владимир Зеленский настаивает на определении четких сроков, в частности 2027 года, как части возможных гарантий безопасности в рамках мирного соглашения.
В Европе и США обсуждают вариант мирного урегулирования, который предусматривает ускоренное вступление Украины в ЕС как часть соглашения о завершении войны. Как сообщает Die Welt, этот сценарий могут совместить с гарантиями безопасности для Киева.