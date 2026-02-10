ЕС разрабатывает план действий, чтобы обойти вето Орбана на вступление Украины, – Politico
- ЕС разрабатывает новый подход для интеграции Украины, чтобы обойти вето Венгрии, путем частичного членства в 2027 году.
- В случае неудачи с обходными планами, ЕС рассматривает возможность применения статьи 7 Договора о Евросоюзе против Венгрии.
Пока Евросоюз разрабатывает беспрецедентный механизм для предоставления Украине частичного членства в 2027 году, Венгрия не меняет своей позиции. Так, в Брюсселе готовятся реагировать на дальнейшее блокирование вступления страны Виктором Орбаном.
Как к этому готовится Евросоюз, узнал Politico в общении с европейскими чиновниками.
Смотрите также Раскол в Европе: две страны против нефтяных санкций для России
К чему готовится ЕС?
По данным издания, в ЕС работают над новым подходом для вступления Украины. Речь идет о том, чтобы интегрировать страну в Евросоюз в начале выполнения критериев членства, а не после завершения. Целью европейцы ставят укрепление позиций Украины в Европе и уменьшение ее отдаленности от нее на фоне войны.
По словам европейских чиновников и дипломатов, в Брюсселе имеют "планы А, Б и В". Появились они из-за нежелания премьера Венгрии Виктора Орбана поддерживать процедурные решения по евроинтеграции Украины.
Задача для перспектив членства Украины заключается в том, чтобы привлечь все 27 стран-членов, поскольку любое решение о расширении блока требует единодушной поддержки. Орбан, ближайший союзник Путина в ЕС, решительно против,
– говорится в материале.
Может ли Венгрия изменить позицию?
Отмечается, что ни один из собеседников не ожидает от Орбана изменения позиции в ближайшем будущем.
С одной стороны в Европе предполагают, что в апреле Орбан может проиграть выборы своему сопернику Петеру Мадьяру. В таком случае позиция Будапешта может измениться. Если же Орбан останется у власти, в ЕС рассчитывают на "карту Трампа".
Журналисты напомнили, что идея ускоренного вступления Украины включена в 20-пунктный мирный план, который разработали вместе с США. Поэтому считают, что администрация Дональда Трампа может использовать свое влияние на венгерского премьера.
В частности, один из европейских дипломатов поговаривает, что администрация американского лидера помогала давить на Орбана во время переговоров по санкциям против России.
Если же Трамп не поможет обойти или отменить вето Будапешта, в ЕС допускают применение статьи 7 Договора о Евросоюзе. Такая опция, как пишет издание, предусматривает ограничение прав государства-члена, если и ведет себя несоответственно основополагающим ценностям ЕС.
Но столицы оценивают поддержку использования этого инструмента, если Орбан будет переизбран и будет продолжать препятствовать принятию решений ЕС,
– добавили собеседники.
Последние заявления Венгрии относительно вступления Украины в ЕС
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что вступление Украины в ЕС якобы будет означать немедленную войну с Россией. Поэтому он призвал Европу отказаться от планов евроинтеграции Украины.
До этого во время неформального саммита ЕС 22 января лидерам показали документ, который предусматривает вступление Украины до 2027 года. В нем также говорилось о финансовой поддержке в 800 миллиардов евро. Орбан тогда снова пообещал блокировать как вступление Украины, так и бюджетные решения.