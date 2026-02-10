ЕС разрабатывает план действий, чтобы обойти вето Орбана на вступление Украины, – Politico

Пока Евросоюз разрабатывает беспрецедентный механизм для предоставления Украине частичного членства в 2027 году, Венгрия не меняет своей позиции. Так, в Брюсселе готовятся реагировать на дальнейшее блокирование вступления страны Виктором Орбаном.

Как к этому готовится Евросоюз, узнал Politico в общении с европейскими чиновниками.

К чему готовится ЕС?

По данным издания, в ЕС работают над новым подходом для вступления Украины. Речь идет о том, чтобы интегрировать страну в Евросоюз в начале выполнения критериев членства, а не после завершения. Целью европейцы ставят укрепление позиций Украины в Европе и уменьшение ее отдаленности от нее на фоне войны.

По словам европейских чиновников и дипломатов, в Брюсселе имеют "планы А, Б и В". Появились они из-за нежелания премьера Венгрии Виктора Орбана поддерживать процедурные решения по евроинтеграции Украины.

Задача для перспектив членства Украины заключается в том, чтобы привлечь все 27 стран-членов, поскольку любое решение о расширении блока требует единодушной поддержки. Орбан, ближайший союзник Путина в ЕС, решительно против,

– говорится в материале.

Может ли Венгрия изменить позицию?

Отмечается, что ни один из собеседников не ожидает от Орбана изменения позиции в ближайшем будущем.

С одной стороны в Европе предполагают, что в апреле Орбан может проиграть выборы своему сопернику Петеру Мадьяру. В таком случае позиция Будапешта может измениться. Если же Орбан останется у власти, в ЕС рассчитывают на "карту Трампа".

Журналисты напомнили, что идея ускоренного вступления Украины включена в 20-пунктный мирный план, который разработали вместе с США. Поэтому считают, что администрация Дональда Трампа может использовать свое влияние на венгерского премьера.

В частности, один из европейских дипломатов поговаривает, что администрация американского лидера помогала давить на Орбана во время переговоров по санкциям против России.

Если же Трамп не поможет обойти или отменить вето Будапешта, в ЕС допускают применение статьи 7 Договора о Евросоюзе. Такая опция, как пишет издание, предусматривает ограничение прав государства-члена, если и ведет себя несоответственно основополагающим ценностям ЕС.

Но столицы оценивают поддержку использования этого инструмента, если Орбан будет переизбран и будет продолжать препятствовать принятию решений ЕС,

– добавили собеседники.

