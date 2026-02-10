Почему Греция и Мальта против санкций?

Речь идет о Греции и Мальте. Во время встречи послов ЕС эти две страны выразили обеспокоенность относительно нового пакета санкций, пишет Bloomberg.

По словам источников, Греция и Мальта опасаются, что полная блокада морских услуг для перевозки российской нефти ударит по европейской судоходной отрасли. В частности, такой шаг якобы может привести к скачку цен на энергоносители.

Но этим страны не ограничились. Также их представители попросили предоставить дополнительные разъяснения относительно санкций, которые рассматриваются в 20-м пакете ЕС:

относительно ограничений для портов третьих стран, которые занимаются обработкой нефти из России;

по усилению контроля за продажей судов, которые в конце концов оказываются в "теневом флоте" Кремля.

Представитель Мальты в Брюсселе Нестор Лайвьер лишь кратко прокомментировал позицию его страны, не объяснив ее позицию.

Мальта участвует в технических дискуссиях, чтобы окончательное решение можно было реально внедрить,

– только и сказал он.

Заметьте! Представитель греческого правительства вообще отказался от каких-либо комментариев.

Какой запрет предлагает ЕС?

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения к 20-му пакету санкций против России.

Центральной его частью должен стать запрет на предоставление любых услуг, необходимых для морского экспорта нефти России. Речь идет прежде всего о страховании и логистических услугах.

Эта инициатива отражает ограниченную эффективность ценового потолка в сокращении нефтяных доходов России,

– пишет издание.

Однако введение запрета на услуги будет зависеть от поддержки стран "Большой семерки", которые вместе ввели ценовой "потолок" на российскую нефть в конце 2022 года. Пока позиция США по этому вопросу остается непонятной.

Вместе с тем новый санкционный пакет предусматривает:

ограничения против ряда компаний в Китае и других странах, которые поставляют важные компоненты для российского вооружения;

запрет для операторов криптовалют, а также определенных банков в Центральной Азии и Лаосе, которые подозревают в помощи России в обходе санкций;

запрет на экспорт станков и некоторого радиооборудования в Кыргызстан и тому подобное.

Стоит знать! Против ограничений для Кыргызстана уже выступила Германия. В Берлине считают, что это может негативно повлиять на двусторонние отношения.

Какой запрет для портов рассматривают?