Почему Греция и Мальта против санкций?
Речь идет о Греции и Мальте. Во время встречи послов ЕС эти две страны выразили обеспокоенность относительно нового пакета санкций, пишет Bloomberg.
По словам источников, Греция и Мальта опасаются, что полная блокада морских услуг для перевозки российской нефти ударит по европейской судоходной отрасли. В частности, такой шаг якобы может привести к скачку цен на энергоносители.
Но этим страны не ограничились. Также их представители попросили предоставить дополнительные разъяснения относительно санкций, которые рассматриваются в 20-м пакете ЕС:
- относительно ограничений для портов третьих стран, которые занимаются обработкой нефти из России;
- по усилению контроля за продажей судов, которые в конце концов оказываются в "теневом флоте" Кремля.
Представитель Мальты в Брюсселе Нестор Лайвьер лишь кратко прокомментировал позицию его страны, не объяснив ее позицию.
Мальта участвует в технических дискуссиях, чтобы окончательное решение можно было реально внедрить,
– только и сказал он.
Заметьте! Представитель греческого правительства вообще отказался от каких-либо комментариев.
Какой запрет предлагает ЕС?
На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения к 20-му пакету санкций против России.
Центральной его частью должен стать запрет на предоставление любых услуг, необходимых для морского экспорта нефти России. Речь идет прежде всего о страховании и логистических услугах.
Эта инициатива отражает ограниченную эффективность ценового потолка в сокращении нефтяных доходов России,
– пишет издание.
Однако введение запрета на услуги будет зависеть от поддержки стран "Большой семерки", которые вместе ввели ценовой "потолок" на российскую нефть в конце 2022 года. Пока позиция США по этому вопросу остается непонятной.
Вместе с тем новый санкционный пакет предусматривает:
ограничения против ряда компаний в Китае и других странах, которые поставляют важные компоненты для российского вооружения;
запрет для операторов криптовалют, а также определенных банков в Центральной Азии и Лаосе, которые подозревают в помощи России в обходе санкций;
запрет на экспорт станков и некоторого радиооборудования в Кыргызстан и тому подобное.
Стоит знать! Против ограничений для Кыргызстана уже выступила Германия. В Берлине считают, что это может негативно повлиять на двусторонние отношения.
Какой запрет для портов рассматривают?
Брюссель рассматривает возможность введения санкций против портов в Грузии и Индонезии, которые вовлечены в перевалке российской нефти. В случае принятия это может стать беспрецедентным шагом – впервые ЕС внесет в санкционные списки портовую инфраструктуру третьих стран.
Под ограничения потенциально могут попасть как минимум два объекта: грузинский порт Кулеви и индонезийский порт Каримун.
Европейским компаниям и частным лицам эти санкции запретят осуществлять любые финансовые и деловые операции с этими портами. Однако для санкций нужна единодушная поддержка всех государств-членов ЕС.