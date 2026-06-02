Венгрия готова отказаться от блокирования вступления Украины в ЕС, Politico

Будапешт готов изменить свою позицию относительно членства Украины в Европейском Союзе. Киев и Кишинев планируют начать переговоры в ближайшие недели.

Переговоры должны начаться 15 июня. Об изменении венгерской позиции сообщает Politico.

Смотрите также Президент Словакии назвал условие для вступления Украины в ЕС

Как прошла встреча украинских и венгерских экспертов?

Правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана годами блокировало членство Украины. Однако новая администрация, во главе с Петером Мадьяром, готова изменить позицию.

Венгерские дипломаты продемонстрировали открытость к снятию вето после встречи с украинскими коллегами, которая состоялась в понедельник. Основной темой диалога был вопрос прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатской области. Венгерский чиновник заявил, что еще не принято никакого решения об открытии кластеров для Украины, однако отметил, что переговоры продолжаются.

Во время встречи в понедельник украинская сторона предоставила гарантии решения проблем, которые Будапешт выразил во время презентации плана из 11 пунктов, составленного еще при правлении Орбана. Венгерский дипломат заявил, что принятие его страной решения не связано с принятием нового законодательства в Украине.

Почему Будапешт изменил позицию?

Переговоры о будущем вступлении Украины в ЕС начались активнее после визита премьер-министра Венгрии в Брюссель. Там Петер Мадьяр встречался с высокопоставленными чиновниками ЕС, чтобы договориться о размораживании средств ЕС в размере 16,4 миллиарда евро для его страны, пишет Politico.

Дипломат, на условиях анонимности, рассказал изданию что послы ЕС доработают свою позицию относительно того, открывать ли первый кластер переговоров для Украины и Молдовы до конца этой недели после того, как Украина представит свой план по внутренним реформам. Напомним, что Киев и Кишинев вместе получили статус государств-кандидатов в ЕС и проходят процессы евроинтеграции синхронно.

Страны ЕС должны одобрить открытие первого кластера для Украины и Молдовы на межправительственной конференции 15 июня. Процедура требует единодушного одобрения всеми 27 странами-членами Европейского Союза. Любая страна может заблокировать процесс на любом этапе, или выступая против первого кластера, или любого из следующих шагов на пути к членству.

Украина и вступление в ЕС

Эксперт по евроинтеграции Оливье Виллокс отметил, что Украине нужно обеспечить свободу медиа и независимость правосудия для вступления в ЕС. Евросоюз не предоставляет конкретных показателей для Украины, но ожидает от нее доказательств улучшения ситуации на местах.

Также сложности могут возникнуть с другим соседом Украины. Лидер польской ультраправой, антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в Евросоюз. Причиной такого заявления стало присвоение украинскому подразделению наименование "Героев УПА".