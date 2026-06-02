Об этом Петер Пеллегрини рассказал в собственных соцсетях.

Какое главное условие вступления Украины в ЕС?

Пеллегрини сомневается в возможности расширения Европейского Союза за счет государства, которое находится в войне.

Я не могу представить, чтобы Европейский Союз должен был расшириться за счет страны, которая сейчас находится в состоянии войны с Россией, которая была атакована Россией, но в то же время это означало бы, что мы перенесли бы войну из-за пределов Европейского Союза внутрь его границ,

– заявил словацкий президент.

Словацкий политик добавил, что главным приоритетом для Украины должно оставаться завершение войны дипломатическим путем. Он считает, перейти к обсуждению членства Киева в Евросоюзе можно будет только после достижения мира.

Петер Пеллегрини выступил против любых исключений или ускоренных механизмов вступления для Украины. Президент Словакии подчеркнул, что война не является основанием для особых условий среди других государств-кандидатов.

Ни одна страна, независимо от того, в какой сложной ситуации она находится, не может получить только из-за этой ситуации, например, войну, какие-то льготы по сравнению со странами Западных Балкан, которые прошли действительно долгий и трудный путь реформ,

– заявил Петер Пеллегрини.

Он также выступил против идеи ассоциированного или неполного членства Украины в Евросоюзе. Президент отметил, что условия вступления должны оставаться равными для всех. По его словам, если Киев когда-то выполнит эти правила и требования, то Братислава поддержит членство в Европейском Союзе.

Евроинтеграция Украины

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц предложил ввести для Украины промежуточный формат интеграции. Речь идет о статусе ассоциированного члена. Он должен расширить участие Киева в европейских институтах и ускорить политическое сближение. Согласно этой концепции, Украина могла бы получить расширенные права участия в работе институтов ЕС.

Владимир Зеленский в своем обращении отреагировал на предложение предоставления Украине статуса ассоциированного членства в Европейском Союзе и назвал его "несправедливым". По словам президента, такое участие Украины в заседаниях ЕС не предоставит ей права голоса.