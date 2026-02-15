Может ли Украина вступить в ЕС в 2027 году, если война тогда будет продолжаться
- Украина стремится вступить в ЕС до 2027 года. Но многое зависит от позиции европейских стран.
- Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский предположил, вступит ли Украина в ЕС до 2027 года.
Украина рассматривает вступление в ЕС как часть гарантий безопасности. Президент Владимир Зеленский уже даже говорил о 2027 году. Однако все зависит от позиции европейских стран.
Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, что Украине чрезвычайно важно в конце концов вступить в ЕС. Сейчас наше государство может оказаться на месте других стран Востока Европы, когда они присоединялись к Евросоюзу.
Какие могут быть проблемы?
По мнению Добрянского, некоторые страны Восточной Европы будут сопротивляться вступлению Украины в ЕС. Все это уже происходило раньше, когда они сами туда присоединялись.
Когда страны Восточной Европы вступили в ЕС, то у некоторых западных стран были волнения из-за того, что их рабочие места "уйдут" на Восток из-за более дешевой рабочей силы. То же самое будет с Украиной. Там дешевле фермерство. Да и все дешевле,
– отметил Добрянский.
Те же Венгрии, Польше, Словакии сейчас важно думать над тем, как они изменят свою экономику с вступлением Украины в ЕС. Они могут сконцентрироваться на конкретных отраслях, как это в свое время сделали страны Запада Европы.
Думаю, что Украина станет членом ЕС независимо от того, будет война в 2027 году или нет. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы война не продолжалась до 2027 года,
– сказал Добрянский.
Обратите внимание! Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина уже выполнила все необходимые шаги для начала переговорного процесса о вступлении в ЕС.
Вступление Украины в ЕС: насколько это реально
- Президент Владимир Зеленский отметил, что в мирном плане на 20 пунктов есть пункт о вступлении нашего государства в ЕС. Украина технически будет готова вступить уже 1 января 2027 года. Но есть вопрос о готовности партнеров к такому шагу. Украине же важно получить четкий срок вступления в Евросоюз.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года является невозможным. Он начал рассказывать о "медленном приближении" нашего государства в Евросоюз и о невозможности быстрого вступления.
- Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подчеркнул, что Украина выполнила "домашнее задание", чтобы фактически начать вступление в ЕС. Однако Венгрия продолжает блокировать этот процесс.