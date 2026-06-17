Совет ЕС приступил к подготовке к открытию 2 – 4 кластеров для Украины и Молдовы

Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения ЕС (COELA) приступила к рассмотрению результатов скрининга всех еще не открытых кластеров для Украины и Молдовы, тем самым дав старт официальной подготовке к их открытию.

Об этом говорится в повестке дня Совета ЕС, о чем сообщает Европарламент со ссылкой на трех европейских дипломатов и чиновников ЕС, осведомленных о процессе.

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Что об этом известно?

По словам собеседников, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения, в которой участвуют эксперты из всех 27 государств-членов, в среду, 17 июня, приступила к рассмотрению результатов скрининга кластеров 2, 3, 4, 5 и 6 для Украины и Молдовы.

Это решение положило начало официальной технической подготовке кластеров к открытию и началу их обсуждения между представителями государств-членов ЕС. Следующим этапом должна стать оценка результатов скрининга и их формальное утверждение.

За это отвечает Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER). Обсуждение этого вопроса может начаться уже на следующей неделе. После этого рабочая группа COELA и COREPER должны согласовать Общую позицию ЕС по каждому из кластеров.

Отмечается, что она будет содержать перечень необходимых для Украины реформ. Именно утверждение подобной позиции станет финальным шагом перед открытием соответствующих переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Евросоюз.

Кстати, агентство Reuters сообщало, что Украина начинает ускорять реформы. Речь идет, в частности, о банковском и страховом секторах. Эти сферы планируется привести в соответствие со стандартами Европейского Союза к 2028 году.

Напомним, 15 июня на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.