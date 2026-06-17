Про це йдеться в порядку денному Ради ЄС та повідомляє ЄП з посиланням на трьох європейських дипломатів та посадовців ЄС, обізнаних із процесом.

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Що про це відомо?

За словами співрозмовників, робоча група Ради ЄС з питань розширення, у якій беруть участь експерти з усіх 27 держав-членів, у середу, 17 червня, розпочала розгляд результатів скринінгу кластерів 2, 3, 4, 5 та 6 для України та Молдови.

Це рішення дало старт офіційній технічній підготовці кластерів до відкриття та початку їх обговорення між представниками держав-членів ЄС. Наступним етапом має стати оцінка результатів скринінгу та їх формальне затвердження.

За це відповідає Комітет постійних представників ЄС (COREPER).Обговорення цього може початися вже наступного тижня. Після цього робоча група COELA та COREPER мають погодити Спільну позицію ЄС щодо кожного з кластерів.

Зазначається, що вона міститиме перелік необхідних для України реформ. Саме затвердження подібної позиції стане фінальним кроком перед відкриттям відповідних переговорних кластерів у межах процесу вступу до Євросоюзу.

До речі, агентство Reuters повідомляло, що Україна починає прискорювати реформи. Йдеться, зокрема, про банківський та страховий сектори. Ці царини планують довести до стандартів Європейського Союзу до 2028 року.

Нагадаємо, 15 червня на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до Євросоюзу.