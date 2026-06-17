Яку підтримку Вірменії готує ЄС

Наразі Європейська комісія розробляє спеціальні торговельні заходи, які передбачають зниження тарифів на експорт продуктів харчування та сільськогосподарської продукції з Вірменії до ЄС, пише Financial Times.

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За даними співрозмовників видання, ця ініціатива стала відповіддю на російські торгівельні обмеження, які Москва запровадила проти Вірменії напередодні нещодавніх виборів у країні. У Брюсселі такі кроки Кремляі розцінюють як політичний тиск на Єреван.

Зараз саме час посилити підтримку і показати, що ми можемо бути надійним партнером. Їм потрібні друзі… і нам потрібно захищати наш регіон,

– поясснило одне з джерел.

Очікується, що нові заходи ЄС можуть охопити близько 20 товарних категорій, які потрапили під російські заборони. Загальний обсяг такого експорту може сягати близько 420 мільйонів євро на рік.

Посадовці додають, що пропозиції допомоги можуть представити протягом найближчих тижнів. Питання вже обговорили міністри закордонних справ ЄС із головним дипломатом Вірменії в Люксембурзі. Також очікується візит єврокомісарки з питань розширення Марти Кос до Єревана.

Комісія запропонує автономні торговельні заходи, щоб допомогти більшій кількості вірменських компаній отримати доступ до нових ринкових можливостей у ЄС і підтримати економіку країни там, де вона постраждала найбільше,

– заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

У ЄС також побоюються, що Москва може посилити економічний тиск на Вірменію.

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