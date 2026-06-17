Какую поддержку Армении готовит ЕС

В настоящее время Европейская комиссия разрабатывает специальные торговые меры, предусматривающие снижение тарифов на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из Армении в ЕС, пишет Financial Times.

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По данным собеседников издания, эта инициатива стала ответом на российские торговые ограничения, которые Москва ввела против Армении накануне недавних выборов в стране. В Брюсселе такие шаги Кремля расценивают как политическое давление на Ереван.

Сейчас самое время усилить поддержку и показать, что мы можем быть надежным партнером. Им нужны друзья… и нам нужно защищать наш регион,
– пояснил один из источников.

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Ожидается, что новые меры ЕС могут охватить около 20 товарных категорий, попавших под российские запреты. Общий объем такого экспорта может достигать около 420 миллионов евро в год.

Чиновники добавляют, что предложения о помощи могут быть представлены в течение ближайших недель. Этот вопрос уже обсудили министры иностранных дел ЕС с главным дипломатом Армении в Люксембурге. Также ожидается визит еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос в Ереван.

Комиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему количеству армянских компаний получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны там, где она пострадала больше всего,
– заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл.

В ЕС также опасаются, что Москва может усилить экономическое давление на Армению.

Как Россия давит на Армению

Россия уже ввела ряд торговых ограничений против Армении. В частности, запретила импорт оттуда отдельных товаров:

  • свежие овощи и фрукты (помидоры, огурцы, перец, зелень, клубника);
  • рыбную продукцию;
  • алкоголь (вино и бренди);
  • минеральную воду (в частности, "Джермук");
  • цветы.

Большинство этих решений в России объясняют техническими или санитарными причинами, однако в совокупности они рассматриваются как инструмент экономического давления на Армению, поскольку затрагивают ключевые экспортные товары страны.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз предоставит Армении для начала 50 миллионов евро (58,1 миллиона долларов) экономической поддержки, чтобы смягчить последствия недавних торговых ограничений со стороны Москвы.