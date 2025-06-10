Украина останется на пути в НАТО, даже если ее не упомянут в итогах саммита, – Рютте

Накануне саммита в Гааге Марк Рютте подчеркнул, что путь Украины в Альянс необратим. Он заверил, что даже без упоминания в коммюнике обещание о членстве останется в силе.

10 июня 2025 года, накануне саммита НАТО Генеральный секретарь Марк Рютте подтвердил необратимость евроатлантического курса Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс.

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Что сказал Рютте о вступлении Украины в НАТО

Рютте отметил, что политическая договоренность стран-членов Альянса о будущем вступлении Украины не требует подтверждения. По его словам, если на этот раз в коммюнике саммита тема Украины не будет упомянута отдельным пунктом, это не изменит уже принятых решений.

Мы говорили, что этот путь в НАТО – необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита,

– заявил он.

Рютте также отметил, что вопрос членства Украины может и не попасть в коммюнике, однако упоминание о нашем государстве все же будет, правда в формулировках, которые будут зависеть от позиций всех стран-членов.

Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного,

– добавил он.

Генсек подчеркнул, что Альянс не имеет обязательств каждый раз повторять уже принятые позиции по странам-партнерам.

Рютте признал, что среди стран-членов до сих пор нет единого мнения относительно того, пришло ли уже время для присоединения Украины к Альянсу. Однако это не отменяет базового согласия о том, что будущее Украины - в НАТО.

Путь Украины в НАТО

Ранее на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году союзники впервые задекларировали, что Украина в будущем станет членом Альянса. С тех пор эта позиция неоднократно подтверждалась, несмотря на агрессивные действия России и изменение геополитического контекста.

Ближайший саммит НАТО состоится 24 – 25 июня 2025 года в Гааге. Ожидается, что ключевыми темами станут укрепление обороны Альянса, помощь Украине и политика сдерживания России.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и в долгосрочной перспективе станет членом НАТО. Карис напомнил, что в Эстонии начали дискуссии о вступлении в НАТО, когда на территории страны еще были российские войска.