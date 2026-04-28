Мерц допустил утрату территорий Украины: политолог объяснил, что стоит за этим заявлением

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине придется признать потерю части своей территории во время мирного соглашения с Россией. А процесс евроинтеграции напрямую связан с завершением войны. Но на самом деле Мерц не сказал чего-то действительно шокирующего.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Канала, что заявление Мерца следует расценивать совершенно спокойно. Само собой разумеется, что пока боевые действия не завершатся – до этого вступления Украины в ЕС не будет. Но тут есть поле для маневра.

В каком случае Украина сможет вступить в ЕС?

По словам Фесенко, территориальные конфликты на самом деле не являются препятствием для вступления в Европейский Союз. В этом случае можно упомянуть о Кипре, часть территории которого оккупирована Турцией. Но в первую очередь важно, чтобы не было боевых действий.

Пока идет война, то всегда найдется ряд стран, которые будут против вступления. Поэтому здесь соглашаюсь с Мерцом, что пока война будет продолжаться, до этого Украина не будет членом ЕС. Дальше уже вопросы интерпретации, что именно имел в виду Мерц, когда говорил об "отказе" от территории,

– отметил Фесенко.

Судя по тому, о чем говорилось в СМИ, Мерц имел в виду фактический "отказ" от территорий, а не юридическую. То есть, все укладывается в план Украины прекратить войну на нынешней линии разграничения.

Обратите внимание! Мерц также считает нереалистичным вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, о чем говорил президент Владимир Зеленский. По мнению Мерца, вступление даже до 2028 года сложно представить.

Однако в любом случае нужно напомнить Мерцу и другим европейским политикам о позиции Украины. Все для того, чтобы не было неправильной трактовки.

Наша позиция неизменна. Мы не будем признавать ни одну из оккупированных территорий по России. Думаю, что Мерц не очень четко высказался. Ему порой не хватает политического опыта на таком уровне. Поэтому он делает иногда прямолинейные заявления,

– отметил Фесенко.

Возможно ли вступление Украины в ЕС в 2027 году?

Украина намерена вступить в Евросоюз в 2027 году. Однако там совсем не готовы к скорейшему членству нашего государства. Также раздаются мысли о 2030 году.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Евросоюз не отверг идею вступления Украины в 2027 году. Сейчас отсутствует конкретная модель вступления Украины в ЕС. Там обсуждают разные варианты.

В марте Украина официально получила все условия для вступления в ЕС. Там передали требования по последним трем кластерам.