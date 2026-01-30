Орбан считает, что ЕС стремится принять Украину в 2027-м, чтобы она получила доступ к бюджету Союза

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что ЕС должен принять Украину в 2027-м, чтобы дать ей доступ к своему бюджету. Семилетний бюджет ЕС начнет действовать с 2028 года.

Орбан считает, что центральноевропейцы получат меньше денег. Об этом говорится в распространенных спикером Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах с фрагментами интервью венгерского премьера.

Зачем ЕС спешит принять Украину в 2027, по мнению Орбана?

По словам венгерского премьера, во время последнего саммита ЕС лидерам якобы представили документ, в котором изложены планы Брюсселя по вступлению Украины в 2027 году.

Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что они хотят предоставить Украине деньги из бюджета, семилетнего европейского бюджета, который начинается в 2028 году. Это означает, что... эти деньги будут отобраны у нас, центральноевропейцев,

– заявил Орбан.

Он добавил, что из-за этого, мол, существует ограниченное окно времени для вступления Украины в ЕС – до начала действия следующего бюджетного цикла.

Орбан в очередной раз высказался против членства Украины в Евросоюзе, заявив, что Украина, по его мнению, "не может защитить Европу от России" и не укрепит Европу, а "втянет нас в войну".

"Деньги, которые мы даем или хотим дать Украине, должны быть использованы для развития армий и вооружения европейских стран. Наша линия обороны против России – это не украинско-российская граница, а место, где заканчивается граница НАТО", – сказал он.

Может ли Украина вступить в ЕС в 2027 году?