Может ли Украина стать членом ЕС уже в 2027 году: политолог указал на важные детали

Владимир Зеленский назвал 2027 год ориентиром готовности Украины к вступлению в Европейский Союз. В ответ некоторые европейские политики, в частности Виктор Орбан, заговорили о процедурах и протоколах.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канал объяснил, почему 2027 год может стать окном возможностей. Он отметил, что решающими будут не только реформы, но и политические договоренности внутри ЕС.

Реально ли вступить в ЕС в 2027 году?

Политолог объяснил, что привязка к 2027 году звучит не только как политическое заявление, но и как попытка использовать бюджетный календарь. По его словам, именно на этот период приходится формирование нового многолетнего финансового пакета, в который могут заложить поддержку Украины на несколько лет вперед. В то же время он отметил, что это не отменяет процедур вступления, на которых настаивают отдельные политики в Европе, в частности Виктор Орбан.

Финансирование Украины с 2027 года уже будет вкладываться в основные бюджеты. Не так, как сейчас принимать решение по каждому траншу,

– сказал Бронжуков.

Он добавил, что идея "очень быстрого" вступления также могла быть элементом переговорной игры. По его мнению, ее озвучивали как тест для партнеров, чтобы понять пределы возможного давления на Брюссель. Политолог отметил, что в такой логике скорость могут пытаться связывать с уступками, и именно это делает тему чувствительной.

Это была попытка американцев и кого-то из команды Трампа прощупать, могут ли такие условия сделать Украину более податливой в вопросе территориальных уступок,

– объяснил он.

Бюджетное "окно" может помочь зафиксировать поддержку, но вопрос членства все равно будет упираться в процедуры и политическую волю внутри Европы. Тезис о вступлении до 1 января 2027 года могли использовать как медийный инструмент, а не как реалистичный план. Так проверяли, насколько Европа готова ускорять процедуры под давлением внешних игроков. Реакция многих европейцев была предсказуемой, потому что ЕС живет по правилам и редко делает исключения даже для союзников. Именно поэтому публично начали напоминать о процедурах и протоколах.

Украина может быть полезна Европейскому Союзу

Украине важно менять тон разговора с партнерами и доказывать выгоду быстрого сближения не только для Киева. Это требует постоянной политической работы с европейскими лидерами и привлечения США к более широкой дискуссии. Он отметил, что в такой кампании ключевое не ждать "подарки", а системно объяснять, почему быстрое движение в ЕС усилит саму Европу.

Надо сейчас начинать широкую дискуссию, привлекать американцев, больше проводить встреч с европейскими лидерами и убеждать, почему быстрое вступление выгодно не только Украине,

– сказал Бронжуков.

Он добавил, что аргументом для Европы может быть роль Украины как фактора безопасности и политического фактора на континенте. Политолог подчеркнул, что Украина имеет уникальный опыт противостояния России и может давать Европе больше субъектности и решительности. По его мнению, это касается и лидерства на международной арене, и способности говорить с Владимиром Путиным без страха.

Европейцам необходима Украина. Кто бы еще из европейских государств мог бы сейчас отвечать Путину, не боясь последствий,

– добавил он.

Бронжуков подытожил, что усиление Европы Украиной может стать общим проектом, если в ЕС увидят в этом не только поддержку партнера, но и собственный стратегический интерес.

Что известно о возможном вступлении Украины в ЕС?