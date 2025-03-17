Венгрия вынесет на голосование вопрос вступления Украины в ЕС: в правительстве показали образец бюллетеня
- Венгрия проведет голосование по поддержке вступления Украины в ЕС, где граждане смогут ответить "да" или "нет".
- Бюллетени печатают на защищенной бумаге, а подсчет голосов будет под наблюдением нотариуса.
- Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство будет действовать в соответствии с результатами голосования.
В Венгрии пройдет голосование по поддержке вступления Украины в Европейский Союз. Венгерское правительство опубликовало образец бюллетеня.
Там будет 1 вопрос с вариантами ответов "да" или "нет". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительство Венгрии в Facebook.
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Что будет в бюллетене
Бюллетень содержит только один вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС?". Гражданам предложено два варианта ответа – "да" или "нет".
Бюллетень для голосования / Фото Magyarország Kormánya / Facebook
Украина не может стать членом Европейского Союза без согласия венгров, где государства-члены имеют право вето,
– говорится в заметке правительства страны.
Также указано, что бюллетени печатают на специальной защищенной бумаге, что делает невозможным их подделку или копирование. Подсчет голосов будет происходить под наблюдением нотариуса.
Ранее, 7 марта, премьер-министр Виктор Орбан заявил в соцсети X, что вынесет "вопрос о членстве Украины в ЕС на голосование в Венгрии, и венгерский народ скажет свое слово", а правительство будет действовать в соответствии с волей народа.