Венгрия заблокировала заявление ЕС о расширении из-за позиции по Украине, – DW

Венгрия заблокировала принятие ежегодного заявления Европейского Союза по процессу расширения, выступив против положительной оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Правительство Виктора Орбана не поддержало формулировки документа, которые признавали усилия Киева в выполнении евроинтеграционных требований.

В ЕС считают действия Венгрии "деструктивными". Об этом сообщает DW со ссылкой на министра по делам Европы Дании Мари Бьерре, передает 24 Канал.

Что известно о блокировании заявления?

Подавляющее большинство государств-членов Евросоюза подтвердило, что Украина достигла заметного прогресса в реализации реформ и выполнении обязательств перед Брюсселем.

26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания,

– цитирует Бьерре агентство dpa.

Министр подчеркнула, что формулировки по Украине в проекте заявления были "справедливыми и пропорциональными" и отражали реальное положение дел.

В то же время министр по делам Европы Германии Гунтер Крихбаум раскритиковал позицию Будапешта, назвав действия венгерского правительства "деструктивными" и такими, что препятствуют принятию согласованных решений в рамках ЕС.

Из-за вето Венгрии Украина пока не может официально начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Впрочем, как отметила Мари Бьерре, консультации относительно потенциального членства уже продолжаются в неформальном формате.

По ее словам, во время таких обсуждений украинской стороне предоставляют четкие ориентиры относительно дальнейших реформ, определяют ключевые цели и ожидаемые результаты, которых Украина должна достичь при поддержке большинства стран – членов ЕС.

