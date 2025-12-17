Венгрия заблокировала заявление ЕС о расширении из-за позиции по Украине, – DW
- Венгрия заблокировала принятие заявления ЕС по расширению из-за возражений против положительной оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС.
- 26 стран-членов ЕС поддерживают Украину, однако из-за вето Венгрии официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС не могут начаться.
Венгрия заблокировала принятие ежегодного заявления Европейского Союза по процессу расширения, выступив против положительной оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Правительство Виктора Орбана не поддержало формулировки документа, которые признавали усилия Киева в выполнении евроинтеграционных требований.
В ЕС считают действия Венгрии "деструктивными". Об этом сообщает DW со ссылкой на министра по делам Европы Дании Мари Бьерре, передает 24 Канал.
Что известно о блокировании заявления?
Подавляющее большинство государств-членов Евросоюза подтвердило, что Украина достигла заметного прогресса в реализации реформ и выполнении обязательств перед Брюсселем.
26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания,
– цитирует Бьерре агентство dpa.
Министр подчеркнула, что формулировки по Украине в проекте заявления были "справедливыми и пропорциональными" и отражали реальное положение дел.
В то же время министр по делам Европы Германии Гунтер Крихбаум раскритиковал позицию Будапешта, назвав действия венгерского правительства "деструктивными" и такими, что препятствуют принятию согласованных решений в рамках ЕС.
Из-за вето Венгрии Украина пока не может официально начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Впрочем, как отметила Мари Бьерре, консультации относительно потенциального членства уже продолжаются в неформальном формате.
По ее словам, во время таких обсуждений украинской стороне предоставляют четкие ориентиры относительно дальнейших реформ, определяют ключевые цели и ожидаемые результаты, которых Украина должна достичь при поддержке большинства стран – членов ЕС.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
Брюссель требует от Киева преследовать коррумпированных деятелей для вступления Украины в ЕС, подчеркивая необходимость эффективной системы борьбы с коррупцией.
Европейский комиссар Майкл Макграт заявил, что реформы верховенства права и правосудия являются основой процесса вступления, и ЕС поддерживает открытый диалог с Украиной по выполнению этих требований.