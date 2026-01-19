Мы не имеем выбора, – откровенное интервью евродепутата о завершении войны и вступлении в ЕС

На фоне угрозы со стороны России Европа продолжает усиливать свои оборонительные способности и поддерживать Украину, ведь другого выбора нет. Однако внутри ЕС еще остались страны, которые ждут, что все сделают за них. В то же время отношения Европы с Соединенными Штатами обостряются из-за Гренландии, поэтому вопрос Украины в 2026 году не является единственным на повестке дня в Европарламенте, хотя там и понимают его важность.

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в интервью 24 Каналу рассказал об обострении между Европой и США, станет ли 2026 год переломным в войне и когда Украина может вступить в ЕС. Больше деталей – читайте далее в материале.

О займе на 90 миллиардов для Киева

14 января Европейская комиссия представила пакет законодательных предложений, чтобы Украина в этом и следующем году смогла получить уже одобренный займ на 90 миллиардов евро. Вы уверены, что поддержка Украины на таком уровне будет продолжаться и дальше?

Я думаю, что у нас нет другого варианта, кроме как поддерживать Украину в хорошем смысле этого слова. Если Европа отступит от своих слов и обязательств помочь стране, которая сейчас находится под агрессией со стороны России, то потеряет свое лицо, свои ценности и просто заблудится в коридорах геополитических игр. Очень надеюсь, что сохранится не только политическая и гуманитарная поддержка Украины, но и финансово-военная.

Значительная часть необходимой помощи на 2026 и даже 2027 год уже, по сути, заложена, потому что есть политическое решение оформить ее как заем на 90 миллиардов евро. Вскоре мы начинаем обсуждение этого вопроса в Европарламенте, и основные группы согласились на ускоренную процедуру, потому что здесь нельзя медлить и ограничиваться только дискуссиями.

Украине нужны деньги для борьбы, поддержки людей и экономики. Надеюсь, что решение в Европарламенте будет принято. Больших препятствий я не вижу, вопрос лишь в том, сколько голосов будет "за", но ожидаю убедительное большинство. После этого, по всем принятым процедурам, Еврокомиссия сможет предоставлять финансовую помощь Украине.

На повестке дня Европарламента теперь не только Украина

Какие сейчас основные приоритеты и чем сегодня живет Европарламент?

2026 год начался так бурно, что сложно было предвидеть такую динамику международной политики. Наряду с Украиной мы имеем тему Гренландии, и мне кажется, что этот вопрос сейчас выходит на пик. Я даже ожидаю скорее негативного развития процессов в этом направлении.

Также есть венесуэльский кризис, иранский кризис. Если в 2024 – 2025 годах одним из ключевых внешних вопросов для Европы была Украина, то теперь на повестке дня появилось больше разных тем. Некоторые из них меньше нас касаются, но есть и такие, что затрагивают напрямую, например Гренландия или ближайший к Европе Иран, который находится в партнерстве с Россией. Поэтому эти вопросы важны не только для нас, но и для Украины.

Надо понимать, что когда приоритетных тем становится так много, они неизбежно начинают конкурировать между собой за внимание и ресурсы. Сохранить вопрос безопасности как приоритетный, а он напрямую связан с ситуацией в Украине, уже требует дополнительных усилий. Это требует концентрации на теме, внимания, времени. Я предполагаю, что конкуренция за время и за внимание в начале 2026 года будет расти.

Но я надеюсь, что Украина все равно будет оставаться на вверхушке повестки дня. Потому что вопрос не только в том, как остановить или приостановить российскую агрессию против Украины. Это непосредственно связано с европейской системой безопасности, с безопасностью отдельных стран Евросоюза. Аргументы для этого есть, но их нужно будет превращать в политические решения.

Возможно ли обострение между Европой и США из-за Гренландии

Если перейти к Гренландии. Трамп заявил о 10% пошлинах с 1 февраля для ряда европейских стран. Также Financial Times писало, что Европа может разорвать экономические договоренности с США, если те попытаются захватить Гренландию. Возможен ли сценарий, что с США никто не захочет ни торговать, ни сотрудничать, и они отдалятся от Европы?

Давайте говорить откровенно, отношения между Евросоюзом и США из-за политики администрации Трампа по Гренландии я бы уже назвал глубоким кризисом. Это очень серьезная ситуация. Если смотреть шире, то Европа была тем фактором, который помогал корректировать в конструктивную сторону переговоры между США и Украиной, и частично влиял на рамки разговора о России. Само слово "Европа" было важным и для украинской стороны.

Если эти доверительные отношения с администрацией Трампа начнут разрушаться, это опасно. Я говорю именно об администрации, не о США в целом. Но заявления могут превратиться в реальные действия, политические решения, финансовые шаги и торговые ограничения. Это может загнать две крупнейшие экономические системы мира – Евросоюз и США – в тупик.

Если оборвутся традиционные торговые, инвестиционные и другие связи, это станет большим минусом для обеих сторон. Кто от этого выиграет, так это те, кто конкурирует с Западом и ненавидит его. И этот список возглавляет Россия и ее союзники.

Это действительно плохой сценарий. Уже на следующей неделе это будут обсуждать на сессии Европарламента, и тон будет очень критический. Речь идет не только об отношении администрации Трампа к Дании из-за Гренландии, но и о том, что такие заявления могут менять всю политическую систему в Европе.

Открыто скажу, даже радикально правые силы в Дании, которые ранее поддерживали MAGA и Трампа, теперь реагируют резко. Они уже говорят о том, что надо полностью блокировать и отказываться от любых контактов с США. Они всегда занимают радикальную позицию, но это показывает более широкий эффект.

Неосторожные, опасные, ревизионистские высказывания со стороны администрации Трампа вызывают по всей Европе острый ответ и политические дискуссии. Это вполне может перерасти в большой кризис отношений. Я не знаю, с чем это можно сравнить из прошлого, но похоже, что мы входим в новую полосу взаимоотношений.

Может ли дело дойти до прямых боевых действий, или все же дипломатия останется приоритетом для США и Европы?

Начну с шутки: я очень надеюсь, что короля Дании не похитят и не перевезут в США, как это произошло с Мадуро (экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, – 24 Канал). И так же надеюсь, что наши отношения не пойдут таким путем и не дойдут до столь кризисного состояния. Все же есть политики, академики и другие люди, которые имеют серьезные подходы и понимают ответственность.

Очень надеюсь, что появится платформа, на которой мы сможем сесть и договориться. Потому что это, в целом, очень плохой пример для мира и для всех стран. Если начнет доминировать принцип силы и безответственные инициативы, возникает вопрос, чего тогда ждать от стран, которые и так строят политику именно на этом. Прежде всего речь идет о России. Поэтому я надеюсь на разумный способ решения этого кризиса, хотя понимаю, что это будет сложно.

Раньше некоторые могли думать, что Дональд Трамп просто насмехается или провоцирует. Но это серьезно, и даже серьезнее, чем многие предполагали.

Станет ли 2026 год переломным в войне?

Возможен ли в этом году ощутимый прогресс в переговорах о мире?

Знаете, скажу откровенно: переговорная тактика администрации Трампа провалилась. Он обещал сделать это за день, за два, за три, но по факту Россия водит его за нос. И даже после таких виражей и очевидных выводов все равно появляются критические заявления в сторону Украины, будто это Украина чего-то не сделала.

Это очень серьезно. Год прошел, возможно, он не совсем потерян, но все эти затягивания происходят за счет Украины и безопасности украинцев. А теперь еще и морозы наложились на последствия бомбардировок со стороны России. Это стало настолько привычным, что иногда кажется: в Вашингтоне все "грехи" россиян уже будто выкуплены, а дальше разговор сводится к финансовым потокам. По моему мнению, это очень досадная ситуация и большая ошибка.

Это непонимание, как вести переговоры с такой агрессивной стороной, как Россия. Если бы речь шла об условных "шутках", можно было бы тянуть время, искать компромисс. Но здесь все и так ясно. Я вижу, что Европа и европейские политики сделали определяющие выводы по ситуации. Иллюзий нет.

Да, некоторые могут хотеть параллельно строить с Россией какие-то "особые" отношения, но в целом это не определяет европейскую политику. Европа говорит одним голосом. И я надеюсь, что этот голос будет звучать все громче и подтверждаться действиями.

Я не думаю, что в 2026 году переговоры обязательно быстро пойдут вперед. Я не вижу принципиальных изменений со стороны России. Наоборот, она играет в этой ситуации. Возможно, происходят отдельные переговоры между Москвой и Вашингтоном, о которых мы знаем не всё. Поэтому трудно ждать быстрого и правильного решения. Вероятно, будет движение волнами: два шага вперед, один назад, или даже наоборот.

В то же время я надеюсь, что 2026 год может стать переломным. Но для этого администрация Трампа должна не только обещать, не говорить временами в пустоту и не давить на партнеров, а взяться за дело серьезно.

Готовится ли Европа к войне с Россией?

В Европе многие государства начали готовиться к возможной войне с Россией, ведь Кремль угрожает европейским странам, в частности "Орешником", которым он якобы может достать до любой столицы Европы. Как вы оцениваете изнутри состояние готовности армий европейских стран к возможной войне с Россией?

Нужно сравнивать готовность Евросоюза два года назад с сегодняшней ситуацией, и сейчас все гораздо лучше. Европа сделала принципиальные выводы. Не имею никаких оснований считать, что мнение о России, о Владимире Путине может измениться в ближайшие месяцы или годы. Наоборот, думаю, Европа сделала правильный выбор в пользу укрепления обороноспособности и оборонной промышленности.

Кстати, это решение может иметь определенное влияние на трансатлантические отношения, потому что сегодня Европа платит за то оружие, которое в основном покупает у Соединенных Штатов и предоставляет Украине. Но с этим можно жить, если это помогает Украине, и является хорошим военным решением.

Однако в Евросоюзе есть три категории стран. В тех, находящихся больше на восточном фланге, процессы по преобразованию оборонного бюджета идут очень динамично. В частности оборонный бюджет Литвы уже увеличился на 5,4%. Это большой рост, благодаря которому она сможет покупать оружие и даже помогать Украине. Поэтому эти страны осуществляют очень быстрые изменения. Они не верят словам, а верят делу и той ситуации, что вокруг.

Также есть страны, которые делают это медленнее из-за определенных политических аспектов. Однако все же они идут вперед. И есть страны, которые расслабились и остаются такими и сегодня. Они привыкли жить в безопасном мире за счет других, ведь им предоставляется эта безопасность. Я бы призвал эти страны больше инвестировать, если не в свою безопасность, то хотя бы в безопасность Украины, увеличив свою помощь Киеву хотя бы на 20%.

Этот вопрос уже стал частью стратегической повестки дня Европейского союза. Я вижу только путь вперед, без всяких отклонений, ослаблений или отложений. Надеюсь, что в этом году мы еще услышим о новых инициативах, конкретных делах и решениях в сфере безопасности и обороноспособности Европы и, в частности Украины. Это очень хороший месседж.

В то же время Россия не изменилась. Она вообще не способна на изменения. Россия может заснуть, но проснуться с теми же мыслями о провокациях, захвате, войне с соседями или с другими европейскими цивилизованными странами. Потому что цивилизация не коснулась России хотя бы в смысле мышления и понимания исторической перспективы.

Поэтому у нас нет выбора, мы должны идти той дорогой, которую выбрали. Очень надеюсь, что в Европе не произойдут политические изменения, которые могут привести к переговорам с Россией. С ней можно разговаривать только с позиции силы, ведь она понимает только такой язык.

Когда Украина вступит в ЕС?

Как считаете, какие перспективы имеет Украина на вступление в Европейский союз? Ранее были прогнозы относительно 2028 – 2030 годов. Соответствуют ли они действительности сейчас? Также в ЕС рассматривается сокращенная процедура членства, однако без некоторых прав для Украины.

Есть откровенный и четкий ответ – принято политическое решение о том, что Украина будет членом Евросоюза. В каком именно году это произойдет 2028, 2029, 2030 или 2031-м, это уже тактическое решение. А стратегическое – уже принято. Это самое важное, что могло произойти.

После 2004 года в ЕС вступили 10 стран. Затем членами Евросоюза стали Болгария, Румыния и Хорватия – это уже более важные этапы его расширения. Но новый этап расширения Евросоюза будет не таким, как раньше. Наверняка переговоры будут вестись немного по другой схеме, по другим процедурам и даже их стратегия будет другой. Существует видение постепенного членства в ЕС.

Сначала присоединение к экономическим структурам, выход на единый рынок Евросоюза, что является важнейшим экономическим фактором для будущего Украины. Это – возможность украинским гражданам свободно работать в Европе, инвестиции, финансовая и структурная помощь. А после этого – политическое вовлечение в ЕС. Речь идет о праве голоса в Совете Европы или Европарламенте. Политический процесс может занять немного больше времени.

Если выбирать стратегию вступления в ЕС, то я бы посоветовал отдать предпочтение самой прагматичной и той, что быстрее можно реализовать. Чем быстрее, тем лучше, а детали можно согласовать со временем. Однако я, как демократ и либерал, убежден, что разделение стран Евросоюза на разные категории неприемлемо. Государства, что уже являются членами ЕС, должны иметь одинаковые права по голосованию, выражения своего мнения, финансовой поддержки и тому подобное. А также по обязательствам – это очень важная составляющая.

На сегодня еще 10 стран хотят вступить в Евросоюз. Две восточноевропейские – Украина и Молдова и западнобалканские, которые имеют собственную переговорную историю – не обязательно очень положительную. Некоторые страны имеют прогресс, некоторые – регресс.

Также могут появиться новые кандидаты на вступление в ЕС. Например, Армения, которая смотрит в сторону Европы, но еще не сказала свое четкое слово. Однако с геостратегической точки зрения Армения не имеет другого выхода, как стать членом ЕС, и должна решиться на это. Очень надеюсь, что это решение положительно повлияет на будущее этого государства. Посмотрим, как дальше пойдут дела.

Однако важно понимать, что это один из стратегических пунктов на повестке дня в ЕС. Ведь членство Украины в Евросоюзе или переговоры с Украиной будут решающим делом. Потому что другие страны имеют гораздо меньшее влияние на безопасность и другие важные вопросы.

Сегодня достаточно политической поддержки Украины в этих вопросах. Очень надеюсь, что это вызовет в дальнейшем не остановку, а ускорение интеграционных процессов по гармонизации права со стороны Украины, потому что это очень важно. Однако Евросоюз поможет, потому что видит в Украине будущего нового члена европейской семьи.

После окончания войны встанет вопрос восстановления и отстройки Украины. Какой вы видите роль Евросоюза в этих процессах?

Уверен, что все-таки экономическое будущее Украины будет определять Евросоюз. Особенно условия ее участия в едином рынке ЕС. Конечно, важную роль для Украины будут играть экономические, торговые отношения с Соединенными Штатами. Но их нельзя будет сравнивать с отношениями, которые будут существовать у Украины с Евросоюзом. Их подсказывает и география, и история, и опыт.

Я вижу большой экономический, инвестиционный интерес со стороны Евросоюза, предприятий выходить на рынок Украины и делать совместные проекты. Куда пойдут эти товары и услуги – увидим. Но товары, изготовленные в Украине должны соответствовать европейскому качеству и стандартам. Тогда будет выбор, куда продавать их – в США, в Японию, или оставить на европейском рынке. Поэтому будущее принадлежит европейскому вектору.

Должно произойти интеграционное слияние Украины с европейским рынком. Конечно, возможны препятствия, потому что может возникнуть конкуренция с некоторыми странами. Это происходит, но это проходит и должно решиться. В экономике на это влияют соотношение цены, качества и определенная ситуация. Однако я уверен, что европейцы, имея собственный интерес в Украине, будут поддерживать ее и превращать в зону производства и совместных инвестиционных проектов.

Также гарантии по правовым вопросам предоставят европейцам дополнительные мотивы инвестировать в Украину. Также это решит много еще не решенных вопросов украинских предпринимателей. Потому что появится стабильность, ориентация на европейские стандарты.

Предполагаю, что Украина может быть очень привлекательной для международных инвестиций из многих стран, в частности США, Японии, но на европейских стандартах, европейской правовой системе, которая придает уверенность в будущем.

Поэтому проводим переговоры по вступлению Украины в ЕС. Экономическая часть всегда очень важна во время их проведения. Могут быть разногласия относительно определенных квот, но, надеюсь, что это будет решено, ведь понимаем, что должны учитывать свои стратегические интересы.