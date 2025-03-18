Если бы не я, украинских военных в Курске уже бы не было, – Трамп

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что украинские военные якобы находятся в окружении в Курской области. Более того, американский лидер считает, что "если бы не он, то украинских военных в Курске уже бы не было".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами.

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Трамп высказался о ВСУ в Курской области

Дональд Трамп сообщил, что 18 марта утром 18 марта проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров станут украинские военные, которые якобы "попали в серьезную беду в Курской области".

По словам американского президента, ВСУ якобы "попали в плен и окружены российскими солдатами". Впрочем, эта информация не соответствует действительности и ее неоднократно опровергали в Генштабе.

Они (украинские военные – 24 Канал) окружены российскими солдатами. И я считаю, что если бы не я. Их бы здесь больше не было. Я смог заставить их (россиян – 24 Канал) ничего не делать в этот момент,

– заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер утверждает, что в Украине и России "сложилась плохая ситуация". Однако Трамп добавил, что хочет достичь мирного соглашения, прекращения огня, и считает, что сможет этого достичь после разговора с Путиным.

Ранее в СМИ сообщили, что кроме прекращения огня Трамп может обсудить с Путиным и другие вопросы. В частности – территориальные уступки и контроль над Запорожской АЭС.