Геополитика Латинская Америка Напуганные, но с надеждой: Bloomberg рассказало, что люди на Кубе ожидают вторжения США
8 января, 11:02
2

Напуганные, но с надеждой: Bloomberg рассказало, что люди на Кубе ожидают вторжения США

Юлия Харченко
Основні тези
  • Кубинцы обеспокоены возможным вторжением США после похищения американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
  • В стране возросло присутствие полиции и военных на фоне экономического кризиса и опасений относительно прекращения поставок топлива из Венесуэлы.

После похищения американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро правительство Кубы усилило меры безопасности. Легкость, с которой США провели операцию без потерь, ошеломила кубинцев и подорвала веру в способность режима защитить страну от иностранного вторжения.

В стране царят напряженные настроения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о настроениях на Кубе?

По данным Bloomberg, во время рейда в Венесуэле погибли более трех десятков кубинских военных, которые обеспечивали охрану и разведку для страны, поставлявшей Кубе топливо для электроэнергии.

В крупных городах Кубы возросло присутствие полиции и военных, а на улицах царит напряженная атмосфера.

Люди напуганы и нервничают, но полны надежды, 
– отметил противник коммунистического режима.

Кроме страха перед внешней угрозой, кубинцы сталкиваются с экономическим кризисом, самым глубоким со времен распада СССР. Они боятся, что остановка помощи Венесуэлы ухудшит ситуацию с электроснабжением.

Мы уже живем в темноте, а небольшое количество электроэнергии поступает из нефти от Венесуэлы, 
– сказал Эмилио, местный житель.

Президент Мигель Диас-Канель призвал граждан защищать "революцию своей жизнью", но большинство кубинцев сосредоточены на повседневном выживании.

Что известно о спецоперации США в Венесуэле?

  • Еще осенью США начали наращивать военное присутствие в Карибском море. Американцы начинали готовить вторжение в Венесуэлу.

  • В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам страны. Спецназ задержали президента Николаса Мадуро вместе с его женой.

  • Николас Мадуро и его жена Силия Флорес появились в федеральном суде США для ответа на обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Мадуро утверждает, что он является законным президентом Венесуэлы, и отрицает все обвинения. Следующее слушание запланировано на 17 марта.