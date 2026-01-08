Напуганные, но с надеждой: Bloomberg рассказало, что люди на Кубе ожидают вторжения США
- Кубинцы обеспокоены возможным вторжением США после похищения американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
- В стране возросло присутствие полиции и военных на фоне экономического кризиса и опасений относительно прекращения поставок топлива из Венесуэлы.
После похищения американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро правительство Кубы усилило меры безопасности. Легкость, с которой США провели операцию без потерь, ошеломила кубинцев и подорвала веру в способность режима защитить страну от иностранного вторжения.
В стране царят напряженные настроения.
Что известно о настроениях на Кубе?
По данным Bloomberg, во время рейда в Венесуэле погибли более трех десятков кубинских военных, которые обеспечивали охрану и разведку для страны, поставлявшей Кубе топливо для электроэнергии.
В крупных городах Кубы возросло присутствие полиции и военных, а на улицах царит напряженная атмосфера.
Люди напуганы и нервничают, но полны надежды,
– отметил противник коммунистического режима.
Кроме страха перед внешней угрозой, кубинцы сталкиваются с экономическим кризисом, самым глубоким со времен распада СССР. Они боятся, что остановка помощи Венесуэлы ухудшит ситуацию с электроснабжением.
Мы уже живем в темноте, а небольшое количество электроэнергии поступает из нефти от Венесуэлы,
– сказал Эмилио, местный житель.
Президент Мигель Диас-Канель призвал граждан защищать "революцию своей жизнью", но большинство кубинцев сосредоточены на повседневном выживании.
Что известно о спецоперации США в Венесуэле?
Еще осенью США начали наращивать военное присутствие в Карибском море. Американцы начинали готовить вторжение в Венесуэлу.
В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам страны. Спецназ задержали президента Николаса Мадуро вместе с его женой.
Николас Мадуро и его жена Силия Флорес появились в федеральном суде США для ответа на обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Мадуро утверждает, что он является законным президентом Венесуэлы, и отрицает все обвинения. Следующее слушание запланировано на 17 марта.