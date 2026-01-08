Напуганные, но с надеждой: Bloomberg рассказало, что люди на Кубе ожидают вторжения США

После похищения американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро правительство Кубы усилило меры безопасности. Легкость, с которой США провели операцию без потерь, ошеломила кубинцев и подорвала веру в способность режима защитить страну от иностранного вторжения.

В стране царят напряженные настроения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Европа шокирована: Трамп поставил перед фактом нового мирового порядка нападением на Венесуэлу

Что известно о настроениях на Кубе?

По данным Bloomberg, во время рейда в Венесуэле погибли более трех десятков кубинских военных, которые обеспечивали охрану и разведку для страны, поставлявшей Кубе топливо для электроэнергии.

В крупных городах Кубы возросло присутствие полиции и военных, а на улицах царит напряженная атмосфера.

Люди напуганы и нервничают, но полны надежды,

– отметил противник коммунистического режима.

Кроме страха перед внешней угрозой, кубинцы сталкиваются с экономическим кризисом, самым глубоким со времен распада СССР. Они боятся, что остановка помощи Венесуэлы ухудшит ситуацию с электроснабжением.

Мы уже живем в темноте, а небольшое количество электроэнергии поступает из нефти от Венесуэлы,

– сказал Эмилио, местный житель.

Президент Мигель Диас-Канель призвал граждан защищать "революцию своей жизнью", но большинство кубинцев сосредоточены на повседневном выживании.

Что известно о спецоперации США в Венесуэле?