Политик, который может одержать победу на выборах в парламент, сделал заявление о том, что Украина якобы не может пока быть членом ЕС. Оппозиционное движение ANO Андрея Бабиша может прекратить действие боеприпасной инициативы для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что сказал Бабиш о вступлении Украины в ЕС?

Чехия оказывает помощь Украине через Европейский Союз и это сотрудничество должно продолжаться. Однако глава партии ANO Андрей Бабиш не видит Украину в ЕС, пока страна не будет готовым кандидатом.

Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС,

– сказал Бабиш.

Андрей Бабиш является главой партии, которая, вероятно, возглавит парламент Чехии. Он рассказал журналистам, что уже виделся с Владимиром Зеленским и поддерживает Украину со времен аннексии Крыма. Поэтому помощь от страны продолжится, в бюджете ЕС заложил на это средства в своем бюджете. Чехия также вносит средства для этой поддержки.

По инициативе по поставке оружия, которую основала Чехия, Андрей Бабиш сказал, что "никто не должен зарабатывать деньги на войне", а потому эта инициатива должна реализовываться прозрачно.

"Это должно организовывать НАТО", – сказал глава партии ANO.

Есть ли угроза для Украины из-за победы Андрея Бабиша на выборах в Чехии?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала рассказал, что для Украины появляются проблемы, когда к власти в соседних странах приходят евроскептики или те, что хотят выстраивать хорошие отношения с Россией. Однако поддержка со стороны Праги сохранится, если коалиция будет выстраиваться вокруг действующей партии власти.

Что известно о выборах в парламент Чехии?