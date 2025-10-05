Політик, який може отримати перемогу на виборах до парламенту, зробив заяву про те, що України нібито не може поки що бути членом ЄС. Опозиційний рух ANO Андрея Бабіша може припинити дію боєприпасної ініціативи для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що сказав Бабіш про вступ України до ЄС?

Чехія надає допомогу Україні через Європейський Союз і ця співпраця має продовжуватися. Однак очільник партії ANO Андрей Бабіш не бачить Україну в ЄС, допоки країна не буде готовим кандидатом.

Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС,

– сказав Бабіш.

Андрій Бабіш є главою партії, яка, ймовірно, очолить парламент Чехії. Він розповів журналістам, що вже бачився з Володимиром Зеленським та підтримує Україну з часів анексії Криму. Тож допомога від країни продовжиться, в бюджеті ЄС заклав на це кошти у своєму бюджеті. Чехія також вносить кошти для цієї підтримки.

Щодо ініціативи з постачання зброї, яку заснувала Чехія, Андрей Бабіш сказав, що "ніхто не має заробляти гроші на війні", а тому ця ініціатива має реалізовуватися прозоро.

"Це має організовувати НАТО", – сказав глава парті ANO.

Чи є загроза для України через перемогу Андрея Бабіша на виборах у Чехії?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу розповів, що для України з'являються проблеми, коли до влади в сусідніх країнах приходять євроскептики або ті, що хочуть вибудовувати гарні відносини з Росією. Однак підтримка з боку Праги збережеться, якщо коаліція буде вибудовуватися довкола чинної партії влади.

Що відомо про вибори до парламенту Чехії?