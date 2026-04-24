Макрон уйдет из политики в 2027 году: в чем причина

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не планирует заниматься политикой после завершения своей каденции. В то же время он признал, что одним из самых сложных вызовов сейчас является защита собственных достижений на посту.

Об этом он сказал во время дискуссии с учениками франко-кипрской школы в Никосии, столице Кипра, которую посетил перед неформальным европейским саммитом, передает "Укринформ".

Почему Макрон решил уйти из политики?

Действующий президент Франции отметил, что всегда интересовался жизнью страны и стремился реализовать собственные идеи, именно поэтому в свое время создал политическую силу и решил баллотироваться на пост президента.

Но это было для того, и до сих пор есть, чтобы делать вещи, которые, по моему мнению, не просто полезны. Это борьба за то, чтобы моя страна и наша Европа двигались вперед, и защищали ценности, в которые я верю, поэтому это вопрос страсти,

– объяснил Макрон.

В то же время он подчеркнул, что до президентства не занимался политикой и не планирует возвращаться к ней после завершения своей второй каденции.

Макрон добавил, что в конце второго президентского срока самым сложным для него стало сохранение и защита достигнутых результатов.

Важно! Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, что вопрос вступления Украины в ЕС в ближайшее время остается открытым. По его словам, Германия и Франция считают, что Украина внутренне до сих пор не готова к членству в ЕС, мол, есть еще ряд реформ, которые Киев должен реализовать.



Зато Париж предлагает Украине "статус интегрированного государства". Однако в таком случае Киев фактически не будет иметь доступа к Общей аграрной политике и финансированию ЕС. Эти вопросы будут отложены до момента полноценного вступления.

