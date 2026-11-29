В Испании в воскресенье, 29 октября, проходят досрочные парламентские выборы. По их итогам ультраправая партия Vox может впервые с момента возвращения страны к демократии получить возможность войти в состав правительства.

Об этом сообщает агентство EFE.

Почему в Испании проводятся досрочные выборы?

Очередное голосование должно было состояться только летом 2027 года, однако в октябре премьер-министр Педро Санчес объявил о досрочных выборах. Причиной стало блокирование в парламенте предложенных правительством мер по преодолению жилищного кризиса.

Общественное возмущение обострилось после выселения в сентябре из квартиры в Мадриде 87-летней женщины. Инвестиционный фонд, который приобрел ее жилье, повысил арендную плату на 230%, поэтому пенсионерка больше не могла ее оплачивать.

Это уже 17-е всеобщие выборы в Испании за более чем 50 лет демократического периода. Избирательные участки будут работать с 9:00 до 20:00. Право голоса имеют 38,6 миллиона испанцев, которые будут выбирать 350 депутатов Конгресса и 209 членов Сената.

Может ли ультраправая партия Vox войти в состав правительства?

По данным предвыборных опросов, наибольшую поддержку имеет консервативная Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо. Однако ей может не хватить мест для самостоятельного формирования правительства. В таком случае партии придется договариваться о коалиции с Vox.

Социалистическая рабочая партия действующего премьера Педро Санчеса сократила отставание от консерваторов накануне завершения кампании. В то же время даже в случае успеха социалистам может быть сложно сформировать большинство при поддержке левых и региональных националистических партий.

Сам Санчес заявил, что уверен в победе. В эфире радиостанции Cadena SER в пятницу он сказал, что не может представить себе поражение своей партии.

Какова позиция Vox по Украине?

Партия Vox выступает против дальнейшей военной помощи Украине. Ее позиция относительно завершения войны стала ближе к подходам президента США Дональда Трампа.

Лидер партии Сантьяго Абаскаль обвинял европейских лидеров в якобы стремлении продолжать войну ради собственных политических интересов. Он также заявлял, что "только Трамп может помочь Украине защититься и восстановиться".

Что еще повлияло на предвыборную кампанию?

Помимо жилищного кризиса, на позиции правительства Санчеса повлияли обвинения в коррупции в адрес его ближайшего окружения и критика действий кабинета во время миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута на севере Африки. Тогда в течение 48 часов из соседнего Марокко в Сеуту прибыли около 80 тысяч человек.

Жилищная проблема стала одной из главных тем кампании. Ранее 24 Канал подробно разбирал, почему жилищный кризис обострил политическую ситуацию в Испании и как он повлиял на решение Санчеса провести досрочные выборы.