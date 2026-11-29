Про це повідомляє агентство EFE.

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Чому в Іспанії проводять дострокові вибори?

Чергове голосування мало відбутися лише влітку 2027 року, однак у жовтні прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про дострокові вибори. Причиною стало блокування в парламенті запропонованих урядом заходів для подолання житлової кризи.

Суспільне обурення загострилося після виселення у вересні з квартири в Мадриді 87-річної жінки. Інвестиційний фонд, який придбав її житло, підвищив орендну плату на 230%, через що пенсіонерка більше не могла її сплачувати.

Це вже 17-ті загальні вибори в Іспанії за понад 50 років демократичного періоду. Виборчі дільниці працюватимуть із 9:00 до 20:00. Право голосу мають 38,6 мільйона іспанців, які обиратимуть 350 депутатів Конгресу та 209 членів Сенату.

Чи може ультраправа Vox увійти до складу уряду?

За даними передвиборчих опитувань, консервативна Народна партія Альберто Нуньєса Фейхоо має найбільшу підтримку. Однак їй може не вистачити місць для самостійного формування уряду. У такому разі партії доведеться домовлятися про коаліцію з Vox.

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Соціалістична робітнича партія чинного прем'єра Педро Санчеса скоротила відставання від консерваторів напередодні завершення кампанії. Водночас навіть у разі успіху соціалістам може бути складно сформувати більшість за підтримки лівих і регіональних націоналістичних партій.

Сам Санчес заявив, що впевнений у перемозі. В ефірі радіостанції Cadena SER у п'ятницю він сказав, що не може уявити поразки своєї партії.

Якою є позиція Vox щодо України?

Партія Vox виступає проти подальшої військової допомоги Україні. Її позиція щодо завершення війни стала ближчою до підходів президента США Дональда Трампа.

Лідер політсили Сантьяго Абаскаль звинувачував європейських лідерів у нібито прагненні продовжувати війну заради власних політичних інтересів. Він також заявляв, що "лише Трамп може допомогти Україні захиститися і відбудуватися".

Що ще вплинуло на передвиборчу кампанію?

Окрім житлової кризи, на позиції уряду Санчеса вплинули звинувачення в корупції на адресу його найближчого оточення та критика дій кабінету під час міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута на півночі Африки. Тоді протягом 48 годин із сусіднього Марокко до Сеути прибули близько 80 тисяч людей.

Житлова проблема стала однією з головних тем кампанії. Раніше 24 Канал детально розбирав, чому житлова криза загострила політичну ситуацію в Іспанії та як вона вплинула на рішення Санчеса провести дострокові вибори.