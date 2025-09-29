Сгоняют людей за деньги: в Кишиневе пророссийские силы собирают "протест" против выборов
- Пророссийские силы в Кишиневе готовят проплаченные протесты против результатов парламентских выборов, что подтверждают СМИ и полиция.
- "Партия социалистов" отрицает обвинения в оплате протестов, называя их клеветой, а власть обвиняет в попытках дискредитации оппозиции.
Молдавские СМИ получили переписку, которая свидетельствует о подготовке к проплаченным "протестам" в Кишиневе против результатов парламентских выборов. Эту демонстрацию устраивают пророссийские силы.
Информацию о возможности проплаченных "протестов" также подтверждает и молдавская полиция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.
Что известно о проплаченных "протестах" в Молдове?
В распоряжении издания оказалась переписка, которая якобы подтверждает, что организаторы протеста в Кишиневе 29 сентября обещали участникам деньги.
Из переписки следует, что вознаграждение предлагали как за личное участие, так и за приведение знакомых.
В полиции подтвердили наличие аналогичной информации.
Полиция располагает данными, что для участия в анонсированном на сегодня протесте людям предлагают деньги... Напоминаем организаторам о полной ответственности за такие действия. Закон предусматривает наказание за подобные нарушения,
– заявили правоохранители.
Молдавские полицейские отметили, что уважают право каждого на свободу высказывания и призвали граждан контролировать свои действия, не поддаваться на провокации и сохранять достоинство.
Доказательства того, что в Кишиневе собирают проплаченные протесты после результатов парламентских выборов / Фото NewsMaker
Ранее, в воскресенье, солидер пророссийского "Патриотического блока", лидер "Партии социалистов" Игорь Додон призвал сторонников выходить на улицы, чтобы "защитить победу".
В то же время в "Партии социалистов" отрицали, что предлагали деньги за участие в протесте, назвав это клеветой.
"Наши действия никогда не были оплачиваемыми и не строились по принципу найма... Клевета, которые распространяет руководящий режим, – это попытки дискредитировать народное недовольство. Такие истории придумывает власть, не способна выиграть выборы честным путем", – говорится в заявлении партии.
Что известно о результатах парламентских выборов в Молдове?
ЦИК Молдовы 29 сентября обработала 100% голосов, из них стало известно, что партия Майи Санду "Действие и справедливость" получила 50,20% голосов и стала победительницей выборов. Пророссийский "Патриотический блок" получил 24,17% голосов и стал вторым.
Поздравить молдавского президента с победой ее партии на выборах уже успел украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что на выборах в Молдове победила идея Европы и нормального национального развития.
Интересно, что еще вечером 28 сентября молдавская полиция задержала трех мужчин, которые готовили беспорядки после парламентских выборов. Двое из задержанных являются сотрудниками силовых структур Приднестровья.