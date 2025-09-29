Молдавские СМИ получили переписку, которая свидетельствует о подготовке к проплаченным "протестам" в Кишиневе против результатов парламентских выборов. Эту демонстрацию устраивают пророссийские силы.

Информацию о возможности проплаченных "протестов" также подтверждает и молдавская полиция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

Что известно о проплаченных "протестах" в Молдове?

В распоряжении издания оказалась переписка, которая якобы подтверждает, что организаторы протеста в Кишиневе 29 сентября обещали участникам деньги.

Из переписки следует, что вознаграждение предлагали как за личное участие, так и за приведение знакомых.

В полиции подтвердили наличие аналогичной информации.

Полиция располагает данными, что для участия в анонсированном на сегодня протесте людям предлагают деньги... Напоминаем организаторам о полной ответственности за такие действия. Закон предусматривает наказание за подобные нарушения,

– заявили правоохранители.

Молдавские полицейские отметили, что уважают право каждого на свободу высказывания и призвали граждан контролировать свои действия, не поддаваться на провокации и сохранять достоинство.

Доказательства того, что в Кишиневе собирают проплаченные протесты после результатов парламентских выборов / Фото NewsMaker

Ранее, в воскресенье, солидер пророссийского "Патриотического блока", лидер "Партии социалистов" Игорь Додон призвал сторонников выходить на улицы, чтобы "защитить победу".

В то же время в "Партии социалистов" отрицали, что предлагали деньги за участие в протесте, назвав это клеветой.

"Наши действия никогда не были оплачиваемыми и не строились по принципу найма... Клевета, которые распространяет руководящий режим, – это попытки дискредитировать народное недовольство. Такие истории придумывает власть, не способна выиграть выборы честным путем", – говорится в заявлении партии.

Что известно о результатах парламентских выборов в Молдове?