Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия усилила вмешательство накануне парламентских выборов в стране, которые состоятся в конце сентября. Для этого страна-агрессор использует священников и сеть ботов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Майи Санду для Financial Times.

Что сказала Санду о попытках России влиять на выборы в Молдове?

Майя Санду отметила, что Москва усилила свою онлайн-кампанию по дезинформации, направленную на молдавскую диаспору за рубежом. Президент Молдовы обвинила Россию в использовании священников для распространения пропаганды и развертывании сети ботов "Матрешка" для создания фейкового контента, выдавая себя за легитимные иностранные СМИ.

Молдавский лидер также отметила, что боится повторения кампании 2024 года, когда российские агенты якобы делали фальшивые угрозы взрывами на молдавских избирательных участках за рубежом, в частности в Германии.

Санду подсчитала, что Россия потратила эквивалент 1 процента ВВП Молдовы на вмешательство в выборы в 2024 году. И сейчас тактика России развивается.

Так, Москва даже использует преступников для разжигания беспорядков в молдавских тюрьмах.

Россия использует очень широкий спектр инструментов... пытаясь перегрузить наши учреждения,

– сказала президент Молдовы.

Санду призвала ЕС к ЕС к поддержке своей страны во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге в начале этой недели.

"Я хочу, чтобы ЕС научился из нашего опыта. Молдова – хрупкая демократия, но мы видим, что некоторые вещи, которые Россия делает в Молдове, затем экспортируются в другие места. Нам не следует недооценивать опасность для наших демократий", – объяснила Санду журналистам.

Кроме того, президент Молдовы заявила Европейскому парламенту, что Кремль стремится "захватить Молдову через избирательную урну".

Что известно о парламентских выборах в Молдове?