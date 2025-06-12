В Польше пересчитают голоса на выборах президента: подозревают фальсификации

Верховный суд Польши разрешил пересчет голосов, поданных на президентских выборах в некоторых избирательных комиссиях. Пересчет голосов состоится в 13 из них.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News. Незадолго до этого некоторые польские СМИ писали о фальсификации голосов на выборах президента.

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Почему в Польше пересчитают голоса

После объявления результатов второго тура президентских выборов СМИ сообщили о недостатках после подсчета голосов в некоторых избирательных комиссиях. В ответ на жалобы суд объявил решение о пересмотре голосов.

Постановлением от 11 июня 2025 года Верховный Суд допустил обзор бюллетеней для голосования из нескольких избирательных комиссий,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, судьи согласились с частью избирательных протестов, пересчет голосов состоится в 13 избирательных комиссиях, в частности в Кракове, Гданьске, Тарнуве, Катовице и других польских городах.

Повторный подсчет будут осуществлять "путем судебной помощи соответствующих районных судов".

О каких недостатках известно

По данным городских властей Минск-Мазовецка, во время подсчета голосов после окончания второго тура президентских выборов в одной из избирательных комиссий в вышеупомянутом городе произошла подмена результатов кандидатов.

В свою очередь председатель избирательной комиссии называет это ошибкой, и дело может быть передано в прокуратуру. Отмечается, что также подобная ситуация произошла в одной из избирательных комиссий в Кракове.

В то же время, как сообщают СМИ, нарушения могли быть в нескольких комиссиях, однако эти ошибки не повлияли бы на окончательный результат, поскольку разница между обоими кандидатами составляла более 369 тысяч голосов.

Ранее премьер Польши Дональд Туск призвал не спешить и сдерживать эмоции граждан, которые предполагают возможность фальсификации. Он добавил, что все случаи нарушений в подсчете голосов проверяются и анализируются.