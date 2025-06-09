Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews. Пересчитать голоса снова могут в округах, где были проблемы во время подведения итогов.

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Граждане Польши подозревают фальсификацию или допущение ошибок при подсчете голосов

Победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий не имел большого количества голосов во время сбора экзитполов после второго тура выборов 1 июня. Большинство опрошенных тогда сказали, что голосовали за его оппонента Рафала Тшасковского.

Из-за подозрений в неправильности результатов в Польше могут пересмотреть, действительно ли Навроцкий набрал больше голосов избирателей. Люди требуют пересчитать голоса в проблемных округах, где, вероятно, были неправильные результаты. Известно, что окончательную судьбу результатов выборов будет решать Верховный суд.

С помощью петиции в сети голосуют за повторный подсчет результатов выборов. Ее уже подписали более 160 тысяч человек. Граждане также могут подавать письменные протесты до 16 июня.

Напомним, после подсчета голосов выяснилось что Кароль Навроцкий из партии "Право и справедливость" (PiS) получил 10 606 877 голосов, тогда как кандидат от "Гражданской коалиции" (KO) Рафал Тшасковский имеет 10 237 286 голосов.

Учитывая чрезвычайно малую разницу в 369 591 голос между кандидатами на последних президентских выборах, значительное количество недействительных бюллетеней - 189 тысяч, а также многочисленные сообщения о нарушениях в работе избирательных комиссий, мы считаем необходимым требовать пересчета всех поданных голосов,

– отмечают авторы петиции.

В нескольких городах во время выборов на участках действительно были проблемы в подсчете голосов. Например в Минске-Мазовецком одна из комиссий перепутала результаты двух кандидатов. Эту ошибку признал лично председатель комиссии.

В Кракове на избирательном участке №95 тоже неправильно просчитали голоса. Теперь Районная избирательная комиссия города проводит проверку.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не спешить и сдерживать эмоции граждан, которые предполагают возможность фальсификации. Он добавил, что все случаи нарушений в подсчете голосов проверяются и анализируются.

Возможные фальсификации расследуются и будут наказаны. Протесты направляются в Верховный суд. Я понимаю эмоции, но заранее предполагать, что выборы были сфальсифицированы, - это вред для польского государства,

– сообщил Туск.

Руководитель канцелярии действующего президента Польши Малгожата Папроцкая в эфире телеканала Trwam подтвердила, что одна из комиссий допустила ошибку, но не хочет, чтобы граждане ставили под сомнение результаты выборов.

"Миф о фальсификации результатов, подрыв доверия к мандату президента, попытки столкнуть общество и посеять дестабилизацию это абсолютно скандальные вещи. Такая ошибка не должна была случиться, и ее необходимо выяснить. Однако она не влияет на общий результат", – подчеркнула Папроцкая.

В понедельник, 9 июня, Государственная избирательная комиссия Польши (PKW) соберется на заседание и рассмотрит неправильно заполненные протоколы в отдельных избирательных округах.