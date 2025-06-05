В первом туре его кампании не было критики в адрес Украины. Более того, даже в Брюсселе достаточно спокойно отнеслись к результатам второго тура, поскольку оба кандидата – проевропейские. И все же, как отметил 24 Каналу политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, есть одна угроза для всей Европы.

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Почему в Польше может начаться политический кризис

Следует понимать, что основная политическая борьба еще впереди: в апреле 2027 года в Польше состоятся парламентские выборы, которые будут иметь ключевое значение, поскольку страна является парламентско-президентской республикой. Основная власть принадлежит парламенту и премьер-министру.

Несмотря на то, что Навроцкий во втором туре опирался на голоса правых, он является консерватором и вряд ли создаст политический союз с радикальными силами – их электоральные ниши существенно различаются. После инаугурации, вероятно, он начнет смещаться к центру.

Но и здесь не все так положительно,

– отметил Алексей Буряченко.

Действующий премьер-министр Дональд Туск не имеет большинства в парламенте, а значит, его правительство может быть под серьезным ударом. Вокруг нового президента могут сплотиться отдельные политические силы, что может привести к политическому кризису в ближайшее время. Навроцкий, как политик с азартным характером, может даже ускорить досрочные парламентские выборы, пока рейтинг на его стороне.

Такое развитие событий будет невыгодным ни Украине, ни Европейскому Союзу,

– подчеркнул политолог.

Украине, наоборот, следует активно искать точки соприкосновения с Польшей и развивать партнерство. Несмотря на вызовы, Польша остается нашим стратегическим союзником, соседом и крупнейшим адвокатом в ЕС.

Однако нужно помнить и о наличии конкурентных интересов: в сфере сельского хозяйства и логистики, где Польша уже играет ведущую роль в Европе. Эти отрасли потенциально могут стать предметом споров в контексте евроинтеграции Украины.

Очевидно, что внутриполитическая ситуация в Польше будет влиять и на ее внешнюю политику. Именно поэтому Украина должна занимать проактивную позицию, чтобы сохранить и развивать стратегическое партнерство с Варшавой.