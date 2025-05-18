В Румынии начали подсчеты голосов на выборах президента: кто лидирует

18 мая в Румынии состоялся второй тур президентских выборов, в котором соревновались два кандидата. Стали известны первые результаты от ЦИК.

Пока побеждает прозападный кандидат Никушор Дан, передает 24 Канал со ссылкой на Digi24.ro

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Кто побеждает

Цифры постоянно меняются. По состоянию на 22:00 с минимальным отрывом лидирует мэр Бухареста Никушор Дан. После обработки 70,78% бюллетеней у него 51,88% голосов. У другого кандидата – Джордже Симиона – 48,12 %.

Напомним, первый тур выборов президента в Румынии состоялся 4 мая. В нем победил Джордже Николае Симион (ультраправая партия AUR) – 40,96%. Никушор Дан получил тогда 20,99%.

Симион выступает за сокращение военной помощи Киеву и критикует руководство ЕС. Также он является приспешником запрещенного кандидата Келина Джорджеску.

Отметим, что предыдущие выборы президента в Румынии прошли в 2024 году. Тогда в первом туре победил независимый кандидат Келин Джорджеску, поддерживающий российское вторжение в Украину. Впрочем, позже выяснилось, что Джорджеску проводил предвыборную кампанию с нарушением законодательства.

Тогда Конституционный суд упразднил весь избирательный процесс. Была назначена новая дата выборов.