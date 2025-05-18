18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов во время которых страна наконец выберет лидера, который возглавит ее в течение следующих лет. Первая попытка румын была неудачной, учитывая ряд причин: российское вмешательство, злоупотребление властью со стороны тогдашнего действующего президента и не желание общаться с прессой и народом. Это все вызвало политический кризис в Румынии и едва не запустило импичмент президента.

Однако после перезапуска избирательного процесса, страна снова встанет перед выбором между проевропейским и кандидатом-радикалом с явно прокремлевскими сантиментами, хотя личности уже будут другие. Несмотря на то, что эксперты считают, что радикалу и экстремисту Симиону может не хватить голосов для победы, шансы на президентское кресло у него достаточно реальные.

Почему один из кандидатов хочет выиграть гонку чтобы отдать президентское кресло тому, кто даже не участвовал в повторном первом туре и, чем обернется для Украины победа каждого из кандидатов – читайте в материалов 24 Канала.

Что этому предшествовало Дан или Симион: кто станет президентом Румынии и как это повлияет на Украину

Есть ли шансы у Симиона на победу во втором туре

Румынский социолог Ремус Штефуряк прогнозирует, что явка избирателей во втором туре президентских выборов 18 мая будет на 10 – 13% выше, чем 4 мая. Вместе с тем он подчеркнул, что гонка также будет напряженной, поскольку разрыв между двумя кандидатами сократился.

Каталин-Габриэль Доне Политолог, вице-президент ESGA (Experts for Security and Global Affairs) Джордже Симион сейчас имеет очень сильную базу избирателей: его поддерживают в более чем двух третях уездов Румынии, а также он имеет значительную поддержку со стороны диаспоры. Это дает ему явное преимущество перед вторым туром и позиционирует его как лидера гонки.

Вместе с тем, политолог отмечает, что несколько недавних ошибок могут подорвать его лидерство. Только за последнюю неделю Симион вызвал возмущение общественности, называя своего оппонента "аутистом", оскорбляя журналистов и демонстрируя агрессивное поведение в отношении любого, кто ставит под сомнение его лидерские способности.

Кроме того, серьезную обеспокоенность вызвали противоречивые заявления лидеров AUR по "валоризации" нежилой недвижимости, оставленной румынами, проживающими за рубежом,

– добавляет он.

Себастен Славицеску Бывший румынский дипломат Хотя Симион начал гонку как лидер, имея преимущество в около 20% после первого тура, но он, похоже, теряет темп и его будет ждать поражение в это воскресенье. Такое изменение можно объяснить несколькими факторами: отсутствие на дебатах, активная поддержка его кандидатуры Келином Джорджеску и достаточно абсурдные заявления и обещания.

Напомним, что по результатам первого тура Симион получил 40,96% голосов избирателей против 20,99% которые румыны отдали столичному мэру Никушору Дану.

Фактор дебатов

До сих пор состоялось восемь дебатов – три в первом туре и пять во втором. Симион принял участие лишь в одних, где был решительно побежден Никушором Даном, считает Славицеску. Заметим, что каждый вечер на этой неделе Симион публично объявлял, что будет присутствовать на дебатах, однако не появлялся.

Более того, его штаб подтверждал присутствие кандидата в президенты, однако он пропустил все пять, которые состоялись с прошлого воскресенья. Что касается Никушора Дана, то он наоборот, участвовал в каждых.

Для многих румын пустое кресло стало символом нежелания, или неспособности Симиона участвовать в дебатах. Популистам часто не хватает конкретных решений, а Симион кажется интеллектуально неподготовленным к победе в любых дебатах,

– объясняет бывший дипломат Славицеску.



Проевропейский независимый кандидат в президенты и мэр Бухареста Никушор Дан (слева) участвует в предвыборных дебатах с кандидатом в президенты и лидером AUR Джордже Симионом перед вторым туром повторных президентских выборов в Румынии / Фото Alex Nicodim, Getty Images



Произошли ли изменения в настроениях избирателей после дебатов или первых результатов По мнению Каталин-Габриэль Доне, предпочтения избирателей несколько изменились после первого тура, но не настолько драматично, чтобы предположить решительную перестановку. Так что ситуация остается изменчивой. Есть избиратели, которые в первом туре поддержали общего кандидата от PNL-PSD-UDMR, которые теперь заявляют, что намерены голосовать за Симиона во втором туре.

В то же время, есть избиратели, которые сначала поддерживали Симиона, но теперь склоняются к господину Дана, мотивированные желанием защитить позицию Румынии в ЕС. Однако, ничего не гарантировано, по его мнению, и все остается в игре до самого дня голосования. Общее впечатление таково, что господин Симион допускает значительные стратегические ошибки: риторических промахов и проявлений агрессии, которые отталкивают часть электората. Однако, эрозия поддержки, хотя и заметна, еще не достигла такого масштаба, который бы серьезно угрожал его статусу лидера,

– подчеркивает он.

Желание Симиона сделать Джорджеску президентом

Бывший румынский дипломат замечает, что Симион предлагает постоянную публичную поддержку полностью ориентированному на Кремль легионеру Келину Джорджеску, бывшему кандидату в президенты, который сейчас находится под следствием.

Неоспоримые доказательства российского вмешательства, которых становится все больше, существенно подрывают привлекательность Симиона,

– считает он.

На подкасте бывшего советника Трампа Стива Беннона кандидат в президенты отметил, что его поддерживают такие личности как Орбан и Марин Ле Пен. Также он уверен, что выиграет второй тур президентских выборов в Румынии с большим отрывом и в течение месяца даст возможность Джорджеску возглавить Румынию.

Если все пойдет хорошо, в течение месяца мы снова поставим во главе Румынии Кэлина Джорджеску, который победил на первых выборах, и мы вернемся к голосу народа,

– заявил Бэннону лидер AUR Симион.

Важно напомнить, что первый тур президентских выборов был отменен из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс. А Джорджеску сейчас находится под следствием, где в том числе рассматривают вопрос госизмены. Именно это и стало причиной, по которой его не допустили к избирательному процессу после рестарта выборов. Поэтому поддержка пророссийских политиков лишь в очередной раз доказывает, что Джорджеску, как и Симион, один из них.

Еще в начале недели все опросы и букмекерские конторы прогнозировали победу Симиона; сейчас они дают небольшое преимущество либеральному мэру Бухареста – 51% за Никушора Дана против 49% за Симиона,

– резюмирует бывший дипломат.

Также Себастен Славицеску замечает, что как и в Польше, консервативный кандидат доминирует в сельской местности, тогда как месседжи Дана не находят отклика среди них, и либеральный кандидат чрезвычайно популярен в городах.

Заметим, что во время своего европейского "турне" Симион посетил и Польшу. "Во вторник (13 мая – 24 Канал) я поддержал польского кандидата, потому что в воскресенье у нас в Польше выборы президента", – отмечал он.



Лидер AUR и кандидат в президенты Румынии Джордже Симион (справа) голосует рядом с бывшим кандидатом Келином Джорджеску (слева) во время первого тура президентских выборов 4 мая 2025 года / Фото Alex Nicodim, Getty Images

Абсурдные заявления и обещания

Бывший румынский дипломат во время разговора с 24 Каналом подчеркнул, что предвыборная кампания Симиона содержит довольно странные и противоречивые предложения, как вот как экспроприация домов румын, проживающих за рубежом (хотя 55% из них проголосовали за него), строительство квартир по всей стране за 35 тысяч евро каждая и тому подобное.

Стоит также заметить, что львиная доля электората Симиона – именно диаспора, поэтому подобные заявления об экспроприации выглядят довольно не логично. Более того, после первого тура выборов Симион посещал румынскую диаспору в Париже, Италии.

Также на недавнем подкасте он поставил под сомнение, действительно ли Земля круглая, заявив, что ученые должны "выяснить это раз и навсегда". По мнению экспертов, такие высказывания стоят ему голосов избирателей.

Интересно! Именно диаспора голосовала в конце 2024 года за кандидатуру Келина Джорджеску и сделала его лидером первого тура президентских выборов, результаты которых впоследствии отменили. А учитывая то, что Симион хочет максимально аккумулировать электорат Джорджеску, подобная риторика может иметь обратный эффект.

Проевропейский электорат консолидируется против Симиона

Румыния уже второй раз оказывается в ситуации, когда население будет выбирать между экстремистом и проевропейским кандидатом. Поэтому неудивительно, что гражданское общество консолидируется.

Также в социальных сетях можно увидеть немало роликов и постов в поддержку проевропейского курса страны. Растет волна поддержки кандидатуры Никушора Дана и в СМИ.

Его готовность участвовать в каждых дебатах и отвечать на вопросы честно, прямо и с конкретными решениями сработала в его пользу. По моему мнению, Никушор Дан станет следующим президентом Румынии,

– прогнозирует Себастен Славицеску.



Никушор Дан – оппонент радикального Джорджа Симиона во втором туре президентских выборов / Фото Getty Images

Кто такой Никушор Дан Никушор Дан был мэром Бухареста в течение четырех лет, а до этого много лет занимался активисткой и общественной деятельностью. Общественность отмечает, что на посту мэра он решал реальные проблемы города и остается достаточно популярным среди горожан.



К примеру, в прошлом году его кандидатуру поддержало 47% жителей города.

По мнению политолога Доне формулировать избирательную борьбу строго в терминах "проевропейского" и "антиевропейского" лагерей несет за собой риск чрезмерно упростить политический ландшафт в Румынии. Более того, не отражает сложную реальность румынского общественного мнения.

Ведь румыны, по большому счету, крепко привязаны к евроатлантическим ценностям. Для большинства граждан Европейский Союз олицетворяет процветание, безопасность и обещание лучшего будущего для следующего поколения. Европа – это не абстрактный идеал, а живое, ощутимое стремление, подчеркивает он.

Вместо того, чтобы мобилизоваться за Европу против кандидата-евроскептика, я считаю, что точнее и эффективнее было бы очертить нынешний контекст как мобилизацию против авторитарных тенденций. Сам Симион сделал заявления, которые вызывают серьезное беспокойство по этому поводу. Например, публично спросил: что делать с теми, кто не поддержит его после 19 мая? Такая риторика свидетельствует об исключительном и нелиберальном видении лидерства, которое должно вызывать беспокойство у всех демократических игроков, независимо от идеологии,

– добавляет Каталин-Габриэль Доне.

Однако, лагерь, поддерживающий Дана, также не был безупречным. Хотя сам Никушор Дан дистанцировался от провокационного дискурса, элементы его коалиции способствовали поляризации и фрагментации румынского общества через риторику, направленную на ромскую общину, социально уязвимые группы и тех, кто имеет низкий уровень формального образования.

По мнению политолога, эти месседжи глубоко вредны как с этической, так и со стратегической точки зрения. Ведь вместо того, чтобы создавать широкий демократический фронт, они рискуют оттолкнуть ключевые сегменты электората и подорвать моральную чистоту любой антиавторитарной мобилизации.

Не менее важным является то, как основные политические партии, которые задекларировали поддержку господину Дану, решили мобилизовать свой электорат. Одной лишь поддержки недостаточно. Нужны скоординированные месседжи, привлечение широких слоев населения и четкая формулировка заинтересованных сторон. Особое внимание следует обратить на роль Социал-демократической партии (PSD), считает Доне. То, как PSD организует себя в день выборов: ее способность к местной мобилизации, присутствие в сельской местности и влияние в ключевых регионах. Все это может оказаться решающим в определении результата второго тура.

Короче говоря, единая позиция возможна, но она должна основываться на демократических ценностях, социальной интеграции и отказе от всех форм экстремизма, как популистского, так и элитарного. Электорат нельзя воспринимать как должное, и надежная альтернатива Симиону должна основываться на уважении, достоинстве и видении, которое охватывает всех румын,

– объясняет он.

Тема трансатлантических отношений и Украины во втором туре

Трансатлантические отношения, особенно связи Румынии с НАТО и США, играют непосредственную и влиятельную роль в формировании поведения избирателей. Это измерение внешней политики нельзя недооценивать. Румыны неизменно относятся к наиболее пронатовским и проамериканским гражданам в Восточной и Юго-Восточной Европе, независимо от того, какая политическая партия контролирует администрацию в Вашингтоне. Гарантии безопасности, которые предоставляет НАТО, и символический вес американо-румынского партнерства глубоко укоренены в общественном сознании.

Эта широкая поддержка не является абстрактной или идеологической - она отражает прагматическое понимание геополитической реальности Румынии. В регионе, отмеченном неопределенностью и исторической нестабильностью, НАТО и США считаются жизненно важными якорями национальной безопасности и стратегической стабильности.

Интересно, что война в Украине, хотя она все еще присутствует в публичном дискурсе, несколько уменьшила свой политический вес во время второго тура. Месседжи сместились в сторону вопроса о том, как Румыния должна интегрироваться в ЕС, а не о том, должна ли она это делать,

– отмечает Каталин-Габриэль Доне.

С одной стороны, мы видим призывы к глубокой интеграции: согласование с европейскими демократическими нормами, экономическая сплоченность, "зеленый" и цифровой переход, более активное участие в принятии решений в ЕС.

согласование с европейскими демократическими нормами, экономическая сплоченность, "зеленый" и цифровой переход, более активное участие в принятии решений в ЕС. С другой стороны, продвигается более избирательное видение: отстаивающее национальный суверенитет в ключевых сферах политики, одновременно получая экономические выгоды от членства в ЕС. Этот подход часто подчеркивает культурный консерватизм, защиту традиционных отраслей промышленности и сопротивление чрезмерному влиянию Брюсселя.

Внешняя политика в этом контексте является не просто вопросом внешнего позиционирования. Она – показатель того, как кандидаты понимают и формируют будущее Румынии. Для многих избирателей, особенно тех, кто занимается вопросами безопасности и международного авторитета, позиция кандидата по интеграции в НАТО, США и ЕС вполне может склонить чашу весов,

– подчеркивает Доне.

Могут ли быть попытки делегитимизировать результаты, если Симион проиграет

Говоря о возможных сценариях завершения президентской гонки, стоит отметить, что Симион заблаговременно готовит почву, чтобы заявить о нелегитимности выборов в случае проигрыша. В частности, он обвиняет СМИ в манипуляциях, попутно напоминая о Джорджеску: мол, отменять результаты выборов – не демократично. При этом совсем опуская тот факт, что скрывать источники финансирования избирательной кампании, произносить антисемитские лозунги легионеров (Джорджеску цитировал лозунги легионеров которые во время Второй мировой войны перенял румынский диктатор Антонеску) – тоже не демократично.

Румынские граждане все еще поддерживают нас, они понимают, что цивилизованная страна не может отменить выборы. Поэтому сейчас мы думаем, что еще они могут придумать, чтобы остановить волеизъявление народа. Они устранили Келина. Он выиграл первый тур с 22%, а я выиграл в прошлое воскресенье с 41% в первом туре. Мы ожидаем большой разницы, 60% на 40%, в это воскресенье, когда будут подсчитывать голоса, потому что экзит-полы будут 50 на 50,

– заявил Симион.

Себастен Славицеску замечает, что на днях Симион повторил лживый нарратив Владимира Путина об украинской Революции Достоинства на Майдане 2014 года, заявив, что она была срежиссирована "Соросом, глобалистами, ЕС и НАТО".

Два дня назад около 20 тысяч человек собрались в Бухаресте, чтобы поддержать современную, проевропейскую Румынию и выступить против ультраправого экстремизма; Симион намекнул, что протестом манипулировали те же самые "глобалистические" силы. Коротко говоря, он, похоже, готов заявить о фальсификациях и иностранном вмешательстве в случае своего поражения. На самом деле избирательный процесс в Румынии является таким же прозрачным, как и в любой другой европейской стране,

– резюмирует Славицеску.

По мнению политолога Доне, потенциал для обжалования или подрыва легитимности результатов выборов зависит не только от того, кто победит: Симион или Дан, а скорее от характера самого результата. Политическая теория постоянно подчеркивает, что в глубоко разделенных обществах преимущество в счете часто имеет большее значение, чем сама победа.

Когда президентский мандат приобретается с небольшим перевесом, ему, как правило, не хватает нормативной силы, необходимой для обеспечения полной демократической легитимности. При таких сценариях избранный лидер может оказаться на должности юридически, но политически ограниченным, не имея широкого доверия, необходимого для национального единства и институциональной стабильности,

– объясняет он.

Также следует понимать, что Румыния в ее нынешнем виде не просто поляризована - она фрагментирована на несколько социально-политических реальностей. Можно сказать, что существует несколько "Румыний", каждая из которых имеет собственные приоритеты, образы и видение будущего. Поэтому выборы, даже с высокой явкой избирателей, скорее всего, усилят эту фрагментацию, а не решат ее.

Политические философы, такие как Шанталь Муффе и Клод Лефорт, много писали об этом явлении: демократическая легитимность – это не только вопрос процедурной победы, но и символического представительства. Небольшая победа в контексте высокого участия может парадоксальным образом свидетельствовать как о жизнеспособности демократического участия, так и о глубине общественного раскола,

– добавляет Доне.

Чем обернется победа каждого из кандидатов

Зато бывший дипломат подчеркивает, что победа Никушора Дана стала бы отличной новостью для Украины, поскольку он полностью поддерживает борьбу страны против незаконной агрессии России.

стала бы отличной новостью для Украины, поскольку он полностью поддерживает борьбу страны против незаконной агрессии России. Победа Симиона, наоборот, была бы катастрофической для Украины, Румынии и особенно для восточного фланга НАТО: помощь Киеву может прекратиться, украинское зерно может потерять доступ к румынским портам, а Москва будет праздновать.

Напомним, что Симион продвигает не только нарратив о так называемом "нейтралитете" в разрезе войны в Украине, подчеркивая, что это не война Румынии, но и имеет претензии по таким территориям, как Бессарабия и Северная Буковина. Подобные территориальные претензии он высказывал и в адрес Молдовы. Сейчас политику запрещен въезд в Молдову и Украину.

Настоящим испытанием для следующего президента, независимо от его имени, будет не победа на выборах, а послевыборное лидерство. Его роль должна заключаться в том, чтобы быть примирителем, а не просто представителем одной фракции. Это предполагает восстановление доверия между институтами и гражданами, между сельским и городским населением, между теми, кто чувствует себя услышанным, и теми, кто чувствует себя брошенным. Как заметила покойная политический теоретик Ханна Арендт, прочность демократической власти заключается не в доминировании, а в способности генерировать коллективный смысл и общую цель,

– резюмирует Доне.

Следовательно, по его мнению, если перевес невелик, любой победитель столкнется с нелегкой борьбой за полную легитимность. Так что настоящей политической задачей, стоящей впереди, является не просто управление, а примирение: восстановление связующей ткани румынского общества в эпоху, отмеченную подозрительностью, цинизмом и отчуждением.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.