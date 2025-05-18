Так, россиянин утверждает, что якобы французское правительство "обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов", передает 24 Канал.

Смотрите также Битва за демократию и против влияния России: кто выиграет сверхважные выборы в Румынии

Что говорит Дуров

Павел Дуров заявил, что он отказал французам. Он отметил, что Telegram "не будет ограничивать свободы румынских пользователей и не будет блокировать их политические каналы".

Нельзя защищать демократию, разрушая демократию. Нельзя бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы,

– написал бизнесмен.

Ответ Франции

Французский МИД назвал обвинения Дурова "полностью безосновательными". Там напомнили, что первый тур президентских выборов в Румынии в прошлом декабре был отменен из-за доказанного вмешательства России.

В этом контексте недавние обвинения в адрес Франции являются лишь отвлекающим маневром от настоящих угроз вмешательства, направленных против Румынии. Франция призывает всех румынских политических деятелей проявлять ответственность и защищать демократию,

– говорится в сообщении ведомства.

Реакция Румынии

В МИД Румынии тем временем опровергли другую клевету на Францию. Там разоблачили ложную новость, которая стала вирусной в TikTok и на других платформах.

18 мая аккаунт @19romania89 опубликовал фейковое видео с подписью: "Французские солдаты в Румынии в форме румынской жандармерии".