Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что известно о втором туре выборов в Румынии

Избирательные участки в Румынии открылись в 07:00 по местному времени. Само голосование завершается в 21:00, одновременно люди, которые стоят в очереди на избирательный участок смогут проголосовать и после.

Со всем тем, избиратели за рубежом уже имеют возможность проголосовать за кандидатов с пятницы.

Впоследствии стало известно, что кандидат от AUR Джордже Симион вместе со своей женой проголосовали в воскресенье утром, вскоре после 8 утра.

Известно, что, по состоянию на 8:00 во втором туре президентских выборов в воскресенье проголосовали 1 138 429 румын, а явка составляет 6,33%. Пока большинство из тех, кто отдали свои голоса за кандидатов именно из румынской диаспоры за рубежом.

К слову, в первом туре выборов победу одержал лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион. Он набрал 40,94% голосов избирателей. Известно, что он критически относится к руководству Европейского Союза и выступает против помощи Украине.

Второе место занял либеральный прозападный мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%. Он убежденный сторонник ЕС и НАТО и выступает в поддержку Украины, говоря, что это жизненно важно для безопасности Румынии в условиях угрозы со стороны России.

Интересно, что социолог Ремус Штефуряк, директор исследовательского института INSCOP Research, заявил, что явка избирателей во втором туре президентских выборов в Румынии будет "решающим фактором", который определит победителя этой гонки.