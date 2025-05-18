Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

До теми Хотів образити політика, зачепив мільйони людей: Джордже Сіміон назвав свого опонента "аутистом"

Що відомо про другий тур виборів у Румунії

Виборчі дільниці у Румунії відкрилися о 07:00 за місцевим часом. Саме голосування завершується о 21:00, водночас люди, які стоять у черзі до виборчої дільниці зможуть проголосувати й після.

З усім тим, виборці за кордоном уже мають можливість проголосувати за кандидатів з п'ятниці.

Згодом стало відомо, що кандидат від AUR Джордже Сіміон разом зі своєю дружиною проголосували в неділю вранці, невдовзі після 8 ранку.

Відомо, що, станом на 8:00 у другому турі президентських виборів у неділю проголосували 1 138 429 румунів, а явка складає 6,33%. Поки що більшість з тих, хто віддали свої голоси за кандидатів саме з румунської діаспори за кордоном.

До слова, в першому турі виборів перемогу здобув лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Він набрав 40,94% голосів виборців. Відомо, що він критично ставиться до керівництва Європейського Союзу та виступає проти допомоги Україні.

Друге місце посів ліберальний прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан з 20,99%. Він переконаний прихильник ЄС і НАТО і виступає на підтримку України, кажучи, що це життєво важливо для безпеки Румунії в умовах загрози з боку Росії.

Цікаво, що соціолог Ремус Штефуряк, директор дослідницького інституту INSCOP Research, заявив, що явка виборців у другому турі президентських виборів у Румунії буде "вирішальним фактором", який визначить переможця цих перегонів.